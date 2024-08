Wszystko co wiemy o GTA VI. Trailer, miejsce akcji, data premiery, bohaterowie i nie tylko!

Wszystko, co wiemy o GTA VI. Nachodząca odsłona serii budzi ogromne emocje, dlatego zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje o produkcji Rockstar Games. Jakie będzie miejsce akcji GTA 6, co nowego czeka graczy i na co możemy liczyć? Oto wszystkie informacje o GTA VI, jakie poznaliśmy do tej pory.

Spis treści:

Oficjalna zapowiedź i trailer nowego GTA

Pierwotna premiera poprzedniej odsłony serii GTA miała miejsce jeszcze w 2013 roku. Od tego czasu gracze niecierpliwie czekają na kontynuację. Po wielu przeciekach doczekaliśmy się oficjalnej, choć nietypowej zapowiedzi nowego GTA. O czym poinformował nas Rockstar?

Sam Houser z firmy wystosował oficjalne podziękowania dla graczy za wiele lat wspólnego cieszenia się z ich gier. Jednocześnie poinformował o nowościach, które zostaną zaprezentowane w grudniu tego roku. Na początku grudnia pojawił się oficjalny trailer gry.

Data premiery GTA VI. Kiedy wyjdzie nowe GTA?

Gracze od dawna próbowali przewidzieć, kiedy wyjdzie nowe GTA. Zgodnie z dotychczasowym cyklem wydawniczym firmy zakładano, że premiera może mieć miejsce np. w 2020 roku. Ta jednak nie miała miejsca i gra na pewno nie ukaże się w tym roku. W takim razie kiedy premiera GTA VI będzie możliwa?

Zgodnie z zapowiedzią z trailera, gra ukaże się w 2025 roku na PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Możliwe, że data ta zostanie opóźniona. Często miało to miejsce w przeszłości w przypadku np. Red Dead Redemption 2 czy Grand Theft Auto V.

Najlepsze GTA w historii? Rockstar szykuje coś wielkiego

Na podstawie ubiegłorocznych wycieków GTA gracze poznali nie tylko oględne szczegóły gry, ale również znaleźli sporo kodu źródłowego i menu debugowania gry. Okazuje się, że Rockstar szykuje nam coś naprawdę wielkiego. Czy będzie to największe i najbardziej zaawansowane GTA w historii? Nowa gra postawi poprzeczkę wysoko nie tylko serii, ale i grom jako takim.

Odkryto, że świat gry nie tylko będzie gigantyczny, ale za sprawą zaawansowanej sztucznej inteligencji stanie się prawdziwym żywym miejscem. NPC mają aktywnie reagować na bodźce otoczenia, zmieniać swoje zachowanie, animacje czy podejście do wszystkiego dookoła. Mimika i ekspresja ma stać na niespotykanym dotychczas poziomie, a liczba szczegółów zaskoczy nawet najbardziej wymagających graczy. Grafika i fizyka w GTA VI przeskoczy nawet to, co zaserwowano nam z okazji premiery Red Dead Redemption 2.

GTA VI wprowadzi rewolucję w gamingu. Na taki postęp czekamy

Miejsce akcji GTA VI. Czy nowe GTA będzie w Vice City?

Do tej pory nie brakowało plotek na temat miejsca akcji w GTA VI. Skoro piąta odsłona zaprezentowała nam Los Santos, to gdzie zabierze nas szóstka? Gracze podekscytowani byli na wieść, jakoby nadchodząca odsłona miała rozgrywać się w kultowym Vice City. Pojawiły się nawet informacje, że rozgrywka zostanie osadzona w latach 70. lub 80. ubiegłego wieku, choć to zostało zdementowane przez insidera Toma Hendersona.

Trailer potwierdził, że miejscem akcji będzie Vice City w czasach współczesnych. W grze nie zabraknie inspirowania się popularnymi trendami, jak choćby viralowymi filmikami czy klimatu, który czuć w prawdziwym Miami.

Wielkość świata w GTA VI

Oczekuje się, że nowe GTA będzie największą odsłoną w historii serii. Wysoki poziom zaawansowania technicznego to jedno, ale jak duża będzie mapa świata gry? Według szacunków ta ma być nawet o 50% większa od świata w GTA V czy Red Dead Redemption 2. Z tego powodu nowe GTA nie ukaże się na konsolach poprzedniej generacji (PS4 i Xbox One), a tym samym będzie początkowo tytułem ekskluzywnym na najnowsze konsole. Całkiem możliwe, że Vice City przytłoczy rozmiarem.

Ciekawą opinią podzielił się jeden z byłych deweloperów studia Rockstar. Jego zdaniem mapa w GTA VI powinna być mała i oferować bardziej skondensowaną rozgrywkę. To jednak tylko opinia i nie będzie mieć przełożenia na finalny obraz gry. Kolejne produkcje studia znacząco górowały nad poprzedniczkami również pod względem rozmiaru.

Ilu bohaterów w GTA VI?

Podobnie jak w piątce, w GTA VI będzie dwóch bohaterów. Jednym z protagonistów będzie Jason, ale to druga postać okaże się rewolucyjna. Będzie nią kobieta imieniem Luisa. To pierwsza kobieca główna bohaterka w historii serii. Do tej pory gracze wcielali się jedynie w mężczyzn, a po raz pierwszy w GTA V zaprezentowano nam więcej niż jednego głównego bohatera.

Rewolucja w gamingu. NPC w GTA 6 zmienią oblicze gier?

GTA VI zagwarantuje nam ogromny świat, dwójkę bohaterów, najpewniej też wspaniałą grafikę. To jednak nie wszystko. Bardzo ciekawe informacje przekazał prezes Take-Two w kontekście sztucznej inteligencji postaci niezależnych. Nowa mechanika w GTA VI ma zrewolucjonizować gry wideo raz na zawsze. Do tej pory każda interakcja gracza z NPC była całkowicie oskryptowana.

To jednak ma się zmienić, a nowe GTA nie tylko dostarczy wiele zaawansowanych opcji. Zachowanie postaci niezależnych ma opierać się na zaawansowanych mechanizmach sztucznej inteligencji. To wpłynie nie tylko na o wiele lepsze doświadczenie z takich interakcji, ale również wykreuje obraz faktycznie żyjącego miasta.

Nowe GTA będzie mieć wyjątkowe animacje

Seria Grand Theft Auto zawsze słynęła z przywiązania do szczegółów. Wiele elementów w grach robiło wrażenie, jak ciekawe skrypty czy wysoki poziom pozornie trudnych do zauważenia szczegółów. GTA VI ma wprowadzić to na zupełnie nowy poziom, a za lepsze wrażenia ma odpowiadać System and Method for Virtual Character Locomotion. Co to oznacza?

Chodzi o zaawansowane przygotowanie różnorodnych i zmieniających się animacji postaci głównych i NPC. Te w nowym GTA mają poruszać się inaczej, zależnie od pogody, poziomu zmęczenia czy odniesionych obrażeń. Ludzie w GTA mają reagować na deszcz, zmieniać swoje usposobienie w trakcie innej pogody czy odnosić obrażenia i stosownie do nich animowane będą poszczególne ruchy. Wszystkie zestawy animacji będą połączone w bloki tak, aby przechodzenie między nimi odbywało się płynnie.

GTA VI z zapowiedzią na dniach i szybkim pokazem – twierdzi Bloomberg

Aktywności w GTA VI i wojny gangów

Choć miejsce akcji GTA VI ma być Vice City, to twórcy wykorzystają w grze elementy znane z GTA V i San Andreas. W nowej odsłonie kultowej serii nie zabraknie wielu ciekawych i złożonych aktywności pobocznych. Cykl zasłynął z interesujących minigier, które znajdziemy również w nadchodzącej edycji.

Co ciekawe, jednym z powracających elementów mają być wojny gangów znane z GTA San Andreas. W najnowszym GTA ma to być system frakcji, który oczywiście będzie bardziej zaawansowany, niż miało to miejsce przed laty w Los Santos. Gracze najpewniej będą mogli walczyć o kontrolę nad fragmentami mapy, działającymi tam biznesami i nie tylko. Mowa wszak o grze gangsterskiej.

Rozgrywka w GTA VI. Czekają nas duże zmiany

Na podstawie materiałów i plotek w sieci można uznać, że rozgrywkę w GTA VI czekają spore zmiany. Te dotyczyć będą nie tylko aspektów NPC, sztucznej inteligencji i elementów, jak np. minigry. Ważne usprawnienia zostaną wdrożone też do mniejszych, ale równie kluczowych aspektów. Okazuje się bowiem, że w nowej odsłonie będzie można korzystać z broni długiej w samochodzie. Koniec z ograniczaniem się wyłącznie do krótkich pistoletów czy granatów lub bomb.

Poza tym jest coś, co ucieszy fanów GTA IV. Czwarta odsłona zasłynęła nie tylko gęstym klimatem, ale również wymagającym modelem jazdy i zaawansowanym systemem zniszczeń pojazdów. Te elementy mocno ograniczono w piątce, ale system zniszczeń w GTA VI ma powrócić do szczegółowego przedstawiania uszkodzeń aut. Blacha będzie gięła się realistycznie, a pojazdy będą wymagać od nas nieco więcej umiejętności jazdy.

Policja w GTA VI będzie znacznie bardziej realistyczna

Od teraz służby mają znacznie rozsądniej reagować na wydarzenia w świecie gry. Po popełnieniu przez gracza przestępstwa, mundurowi nie będą magicznie pojawiać się za rogiem, aby tylko złapać przestępcę, otwierając do niego ogień. Policja w GTA będzie potrzebować czasu, aby dotrzeć na miejsce. Ma to zależeć od realnej odległości od ich miejsca aktualnego pobytu.

Próba ujęcia złoczyńcy nie będzie ograniczała się do szybkiego przyjechania po gracza. Służby mają podejść do sprawy taktycznie, okrążając obszar poszukiwań. Co więcej, nie otworzą ognia od razu — dadzą nam czas na poddanie się bez walki. Będzie też trudniej zgubić pościg. W nowym GTA VI nie wystarczy przemalować wóz, aby gliny zapomniały o naszym istnieniu. Policja będzie w stanie rozpoznać model auta, dlatego ucieczka będzie przebiegać nieco trudniej.

Cena GTA VI zwali z nóg?

Nowe GTA ma być najdroższą grą w historii branży. Stworzenie tak zaawansowanej produkcji wymaga ogromnych nakładów finansowych. Z jednej strony koszta generuje użyta technologia, z drugiej do opłacenia są liczne zespoły deweloperów, scenarzystów, aktorów, marketingowców i nie tylko. Czy to oznacza, że za nowe GTA zapłacimy więcej, niż za inne gry?

Zdaniem niektórych tak. Według dość spektakularnych plotek, GTA VI ma kosztować w dniu premiery aż 600 zł – a przynajmniej jest to koszt jednej kopii gry, który pozwoliłby na zwrócenie twórcom kosztów produkcji. O ile oczywiście tytuł rozejdzie się w wielu milionach, choć o to nikt się raczej nie martwi. Pewne jest to, że gra może mieć nawet 1 miliard dolarów budżetu. To ogromna kwota.

Nowe GTA zajmie 750 GB miejsca na dysku?

Wraz z masą plotek na temat gry, w sieci zaczęły pojawiać się też coraz bardziej absurdalne “doniesienia”. Szokuje informacja o cenie gry, ale tak samo można skomentować domniemany rozmiar produkcji. Niektórzy uznali, że GTA VI zajmie 750 GB miejsca na dysku i będzie grą na 400 godzin. Takie rewelacje skomentował jeden z branżowych insiderów, Tom Henderson.

Jego zdaniem to bzdury, na które należy szczególnie uważać. Wielu z nas pada ofiarami szumu informacyjnego, który niektórzy pragną wykorzystać. Choćby po to, aby szukać na siłę sensacji i podawać kompletnie niesprawdzone informacje.

GTA VI zwiastun – oczekiwanie podsyca nowe logo Rockstar Games

Nowości w GTA VI – podsumowanie

Na ten moment część z rzeczy przewidywanych wobec nowego GTA wydaje się jako wielce prawdopodobna. Oto najważniejsze informacje o GTA VI, które warto wiedzieć:

Premiera GTA VI będzie mieć miejsce w 2025 roku

Miejsce akcji GTA VI to Vice City

Mapa gry będzie znacznie większa niż w poprzednich produkcjach Rockstar

Główni bohaterowie GTA VI to mężczyzna Jason i kobieta Luisa

Akcja gry będzie mieć miejsce w czasach współczesnych

Sztuczna inteligencja NPC, ich zachowania i animacje będą na niespotykanym dotychczas poziomie

Gra zapewni zaawansowaną grafikę i fizykę bardziej, niż miało to miejsce w GTA V czy Red Dead Redemption 2

W grze znajdziemy wiele ciekawych minigier i aktywności pobocznych, w tym wojny gangów

Zachowanie policji będzie bardziej zaawansowane i złożone

Model jazdy i zniszczenia samochodów będą przypominać GTA IV

Gra nie ukaże się na konsolach starej generacji (PS4 i Xbox One)

W grze nie zabraknie smaczków i nawiązań do poprzednich odsłon

Aktualizacja (8 listopada 2023 r.): Zwiastun GTA VI już 7 grudnia?

Zdaniem graczy szukających informacji o nowym GTA, pierwszy zwiastun produkcji ma zostać zaprezentowany już 7 grudnia (8 grudnia o 1:30 czasu polskiego). Skąd takie doniesienia? Wszystko za sprawą odbywającej się wówczas gali The Game Awards 2023. Fani upatrują w wydarzeniu szansy na pierwsze oficjalne zaprezentowanie gry. Nic dziwnego, wszak prowadzący galę Geoff Keighley polubił w sieci jeden z memów odnoszący się do rzekomego przecieku na temat prezentacji trailera.

Z jednej strony można uznać to za mocno naciąganą teorię. Z drugiej jednak wiele gier było już prezentowanych z okazji tej istotnej dla branży gali. Swoje pokazy zaliczyły na wydarzeniu takie gry, jak np. Alan Wake 2, Death Stranding 2, czy…. GTA IV. Możliwe, że Rockstar ponownie skorzysta z uroczystej okazji do pokazania nam zwiastunu GTA VI.

Aktualizacja (13 listopada 2023 r.): GTA VI wprowadzi rewolucję w serii

Jak twierdzi serwis Rockstar Universe, powołując się na rzekomo wewnętrzne źródło w studiu, gra przedstawi pierwszą w historii postać dziecka. Jak wiadomo jest od jakiegoś czasu, w grze pojawić mają się dwie główne postacie, w tym Lucia. Jest ona kobietą latynoskiego pochodzenia, co jest kolejną nowością dla serii. Ma także wychowywać małe dziecko. Stanowi to spore odstępstwo od dotychczasowych dzieci protagonistów, jak choćby dorosły syn i córka Michaela z GTA V.

Dziecko bohaterki ma pojawić się w fabule i cutscenkach gry, ale podobno nie będzie można nic grać. Nie spodziewajcie się także jego roli w jakiejkolwiek misji. Twórcy najwyraźniej planują wykorzystać je wyłącznie w roli fabularnego pomostu, a nie faktycznego NPC-a. Zaskoczenia w tym nie ma, ale kto wie? Może pojawi się też więcej takich postaci w nowym GTA?

Aktualizacja (23 listopada 2023 r.): Ile będzie kosztować nowe GTA?

Gracze na Reddicie są jednak zmęczeni ciągle powtarzającymi się plotkami. Jeden z internautów otwarcie przyznaje, że ma dość dziwnych doniesień. W komentarzach pojawia się wiele osób mu wtórujących, ale niektórzy zdają się faktycznie martwić o cenę gry.

Tutaj jednak pragnę Was również przestrzec przed takimi niesprawdzonymi informacjami. GTA VI najpewniej kosztować będzie klasyczne dziś 69,99 dolarów na premierę, choć niewykluczone, że pojawi się jakaś droższa edycja. Nic nie jest pewne, ale może część obaw zostanie rozwiana po pokazie gry wczesnym grudniem.

Aktualizacja (24 listopada 2023 r.): Rockstar rozsyła e-maile o GTA VI?

Na twitterowym profilu niejakiego Nima, testera Q&A z Capcomu, pojawił się bardzo ciekawy wpis, który rozgrzał całą społeczność GTA VI na Reddicie. Deweloper pokazuje w nim rzekomy e-mail od Rockstara, w którym firma zapowiada „odsłanianie kolejnego rozdziału”. Oczywiście jednoznacznie kojarzy się to z pokazem nowej części GTA, który może nastąpić dosłownie na dniach.

Aktualizacja (24 listopada 2023 r.): Nowe GTA uratowało mu życie

Choć siedzenie przed telewizorem lub komputerem nie jest lepsze od zdrowych ćwiczeń, to wizja nadchodzącej premiery może nas zmotywować do przedsięwzięcia pewnych zmian.

Tak było w przypadku jednego fana serii GTA, który dzięki grze Rockstara postanowił rzucić palenie. Podzielił się swoją historią na forum Reddit. Wyznał, że od wielu lat palił papierosy, a w ostatnim czasie jego stan zdrowia zaczął się pogarszać. Doskwierał mu kaszel i problemy z płucami. Zdał sobie sprawę, że premierę wyczekiwanego GTA VI może nawet spędzić w szpitalu, a jego zdrowie nie pozwoli mu cieszyć się grą.

Aktualizacja (29 listopada 2023 r.): Nowe GTA VI nie będzie dla każdego

GTA jako najlepsza marka w historii od Rockstar Games? Dobre sobie! A słyszeliście o Bully albo Red Dead Redemption? GTA jako jedna z najdoskonalszych serii w ogóle? Nie no dobra, teraz to już polecieliście. Nie rozumiem fenomenu serii Grand Theft Auto. Może inaczej – rozumiem, ale jestem na niego odporny. Ale może już nie będę?

GTA VI to dla Was kolejna cześć czegoś wielkiego, a dla mnie być może okaże się pierwszym, prawdziwym doświadczeniem tej serii, które przez całe życie było mi obce. Być może powinienem traktować ten tytuł jako swoiste rozliczenie z przeszłością, przez które tak wielki kulturowy fenomen mnie ominął? Nie żałuję, ale trochę znów czuję się jak dziecko, które chciało zagrać w „czwórkę”, bo miało ładne pudełko. Nawet bez niego wypróbuję „szóstkę” i być może wrócę wtedy do tego tematu, śmiejąc się pod nosem, jak bardzo kiedyś byłem nieświadomy.

Aktualizacja (29 listopada 2023 r.): Rockstar potwierdził miejsce akcji GTA VI?

Dla każdego Vice City wydaje się oczywistym miejscem akcji GTA VI. Rockstar Games nigdy tego nie potwierdziło, ale… a może jednak już tak?

Firma pokazuje nowe gadżety związane ze swoją firmą, jak choćby torbę, bluzę czy skarpetki. Na dole obrazka możemy znaleźć naszywki utrzymane w klimacie największych premier producenta. I jest tam także znaczek „I love Vice City”. Może on nawiązywać po prostu do GTA: Vice City, ale bardzo możliwe jest, że faktycznie potwierdza miejsce akcji „szóstki”.

Aktualizacja (1 grudnia 2023 r.): Zwiastun GTA VI. Rockstar Games potwierdza datę premiery materiału

Po niezliczonej ilości przecieków i sugestii Rockstar Games postanowiło w końcu zrzucić zasłonę milczenia. Firma jednoznacznie zapowiedziała, że zwiastun GTA VI nadejdzie w grudniu. A dokładnej – na początku tego miesiąca. Na który więc dzień trzeba czekać? Nie musicie się już nad tym zastanawiać, bo sami twórcy opublikowali jeden wpis, który znów poruszył całą społeczność.

Aktualizacja (4 grudnia 2023 r.): Nowy wyciek GTA VI przez syna pracownika Rockstara?

Konto publikujące oryginalne wideo należy do faceta, który przyznał się do swojego źródła, tudzież informatora. Ma on być znajomym syna Aarona Garbuta z Rockstar North. Wieloletni pracownik studia jest ważną postacią w firmie i jeżeli ktoś ma coś wiedzieć na temat gry, to na pewno on — no i przy okazji jego syn, na to przynajmniej wychodzi.

Aktualizacja (5 grudnia 2023 r.): Trailer GTA VI już jest!

Jeszcze w nocy 5 grudnia Rockstar opublikował oficjalny trailer GTA VI. Ten miał się ukazać nieco później, ale zwiastun wyciekł do sieci. W związku z tym twórcy zdecydowali się na przyspieszoną premierę. Mające 1 minutę i 30 sekund wideo zdradziło nam miejsce akcji – powrócimy do Vice City. W grze występować będzie dwójka bohaterów, kobieta i mężczyzna.

Premiera gry została przewidziana na 2025 rok, choć nie przywiązywalibyśmy się do tej daty.

Aktualizacja (6 grudnia 2023 r.): Nowe GTA wyśmieje nas wszystkich

W najnowszej odsłonie Grand Theft Auto nie zabraknie śmiania się z otaczającej nas rzeczywistości. Gra będzie zawierać coś na wzór TikToka ze śmiesznymi, niekiedy szalonymi filmikami. Nie wiadomo, czy będą one np. generowane przez sztuczną inteligencję. Pewnym jest jednak, że wiele z zaprezentowanych w trailerze akcji czerpało inspiracje z prawdziwego świata.

Co ciekawe, trailer gry stał się jednym z tych materiałów, które najszybciej dobiły do aż stu milionów wyświetleń. To nie lada wyczyn, dlatego Rockstarowi należą się ogromne gratulacje!

Aktualizacja (7 grudnia 2023 r.): Grafika jak na trailerze

Trailer to trailer, a gra to gra – w przypadku produkcji studia Rockstar granica się zaciera. Bardzo często jest tak, że ci twórcy nie tylko tworzą gry tak piękne jak na zwiastunach, ale również mogą przebić to, co zaprezentowano przy okazji wcześniejszych zapowiedzi. Jeden z byłych deweloperów stwierdził, że GTA VI będzie tak ładne, jak na zaprezentowanym wideo.

Historia pokazuje, że w przeciwieństwie do niektórych tytułów, gry od Rockstar często wyglądają nawet lepiej, niż w przypadku trailerów. Tak było np. z piątą odsłoną serii Grand Theft Auto. Wydana w 2013 gra przebiła pod tym względem trailer, co oczywiście spotkało się z uznaniem graczy. Pozostaje tylko czekać na premierę GTA VI, bo zapowiada się to po prostu wspaniale.

Aktualizacja (7 grudnia 2023 r.): Współpraca z PlayStation?

Czy Sony w ten sposób chciałoby ugrać coś dla siebie, gdy Microsoft w końcu przejął Activision Blizzard? Możemy jedynie przypuszczać, bo mówimy o niepotwierdzonych przeciekach. Pochodzą one jednak od ex-dewelopera Alexa Smitha współpracującego z Bend Studio (twórcy Days Gone), Deviation Games i Ember Lab. Teoretycznie może więc się wydawać, że to zaufane źródło.

Były pracownik studiów pod egidą PlayStation wyjaśnia na Twitterze, że wedle jego informacji to właśnie japoński gigant ma mieć ekskluzywne prawa marketingowe do reklamowania GTA VI. W jego odczuciu oznacza to, że nowy tytuł Rockstar Games może doczekać się specjalnych atrakcji i mocniejszego promowania właśnie w wersji na tę konsolę.

Aktualizacja (23 stycznia 2024 r.): Funkcja z San Andreas

Niedawny i niesławny wyciek GTA VI wskazuje, że do gry powróci pewna kultowa funkcja. Ta została wprowadzona pierwotnie w odsłonie o podtytule San Andreas i być może “szóstka” również będzie ją mieć. Zgodnie z informacjami wyciągniętymi z niedawnych wycieków, w nadchodzącej odsłonie serii być może zadbamy o formę naszych bohaterów. Chyba już wiecie, o co chodzi, prawda?

Aktualizacja (25 stycznia 2024 r.): Florida Joker atakuje

Niezwykle charakterystyczny Florida Joker, czyli Lawrence Sullivan ponownie zabrał głos. Facet nieustannie próbuje wymusić na Rockstar swoje żądania, tym jednak razem zmienił nieco ton. Chce wziąć udział w produkcji GTA VI jako aktor głosowy, wcielający się w postać rzekomo inspirowaną nim samym. Nie chce pozywać twórców, ale jeżeli ci nie spełnią jego warunków, to będzie musiał. No nie poddaje się!

Aktualizacja (9 lutego 2024 r.): Porównanie Vice City i Miami

YouTuber postanowił przenieść zwiastun GTA VI do… prawdziwego Miami. Przy okazji dostaliśmy porównanie, dzięki czemu widać, ile wysiłku Rockstar włożył w powołanie cyfrowej metropolii do życia.

Aktualizacja (17 maja 2024 r.): Data premiery GTA VI

Data premiery GTA VI została oficjalnie zawężona, gdy Take-Two opublikowało swoje wyniki za czwarty kwartał. Firma celuje w jesień 2025 roku. Okazuje się, że najnowsza odsłona serii ma pojawić się na rynku w okresie mniej więcej od października do grudnia 2025 roku. To zdecydowanie najgorętszy czas z uwagi na wiele premier. Mimo wszystko tytuł takiej klasy i tak powinien poradzić sobie z konkurencją.

Aktualizacja (23 lipca 2024 r.): Wydawca boi się negatywnych ocen

Można by stwierdzić, że wydawca mający w portfolio taką markę, jak Grand Theft Auto nie ma się czego obawiać. Nic bardziej mylnego, bo firma Take-Two wyraża spore obawy wobec premiery GTA VI. Chodzi o ryzyko związane z review-bombingiem, czyli bombardowaniem gry negatywnymi recenzjami. Czy te obawy są faktycznie uzasadnione? To zaskakujące, ale… tak.

Aktualizacja (29 lipca 2024 r.): Premiera GTA VI bez obaw. Aktorzy Rockstara nie biorą udziału w strajku

Gdy słyszymy “strajk” w kontekście gier wideo, to mamy tylko najczarniejsze myśli. Oto bowiem w branży jest problem, który dodatkowo najpewniej wpłynie negatywnie na proces tworzenia wyczekiwanych produkcji i ich premierę. Czy tak będzie w przypadku GTA VI od Rockstar Games? W Stanach Zjednoczonych rozpoczęto strajk aktorów, a my rzucamy okiem na potencjalne zagrożenie. Czy fani mają się czego obawiać?

Aktualizacja (29 lipca 2024 r.): Aktor z popularnego serialu w GTA VI? Nowe poszlaki o obsadzie napawają optymizmem

W sieci pojawiło się sporo nowych poszlak o potencjalnych aktorach, którzy wystąpią w GTA VI. Jeden z nich znany jest m.in. ze świetnego serialu Apple TV+.

Aktualizacja (30 lipca 2024 r.): Były twórca o przeciekach GTA VI “To wina Rockstara, sami to sobie zrobili!”

Pamiętacie wyciek GTA VI z 2022 roku? Była to ogromna katastrofa dla twórców, bo szalenie wyczekiwana produkcja zaczęła masowo pojawiać się w różnej formie na wielu serwerach i forach. Do dziś to jeden z największych wycieków w branży, którego współczuło Rockstarowi praktycznie całe środowisko. Co ciekawe, jeden z byłych deweloperów uważa, że to sami twórcy są sobie winni… Ale zaraz, jak to?

Aktualizacja (1 sierpnia 2024 r.): Dlaczego Rockstar tak mało mówi o GTA VI? Powód jest jeden i to dość konkretny

Doskonale wiemy, że Rockstar trzyma wszystko, co się da w tajemnicy. Jasne, ogłosili nadchodzące GTA VI, ale poza publikacją trailera brak jakichkolwiek oficjalnych informacji. Na czym polega podejście firmy i dlaczego tak skrzętnie ukrywa szczegóły na temat swojej gry? Były deweloper z Rockstar North postanowił wyjaśnić, skąd wzięła się taka doza tajemniczości.

Aktualizacja (4 sierpnia 2024 r.): GTA VI nie pójdzie na Xbox Series S? Eksperci mają poważne obawy…

W sieci pojawiły się wątpliwości dotyczące tego, czy konsola Xbox Series S poradzi sobie z nadchodzącym GTA VI. Spektakularny zwiastun pokazał nam walory graficzne produkcje, jednak te mogą być nie do uciągnięcia na słabszym urządzeniu Microsoftu. W sprawie wypowiedzieli się eksperci z Digital Foundry, których zdaniem możemy spodziewać się sporych cięć graficznych.

Aktualizacja (6 sierpnia 2024 r.): Wielka nowość w GTA Online niczym “beta test” dla GTA VI? Ciekawe doniesienia

Rockstar Games niedawno kupiło zespół moderów i twórców Cfx.re. Ich praca ma trafić oficjalnie do GTA Online, aby przygotować serwery na premierę GTA VI.

Źródło: Opracowanie własne