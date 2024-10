Gracze oszaleli. Stoją pod biurem Rockstara i szukają GTA VI, patrząc w okna

Czy zdarzyło Wam się kiedyś czekać na coś aż tak mocno, że wytycza to nie tylko Wasze plany w czasie, gdy już się to zjawi, ale również dyktuje zachowanie w oczekiwaniu na premierę? Mnie też nie, choć bywało, że czekałem mocno. Ale chyba niektórych fanów GTA VI to nikt nie przebije.

Patrząc przez okno na GTA VI

“Ludzie rzekomo koczują przed biurami Rockstar, by zrobić zdjęcia GTA VI” – głosi jeden z najnowszych postów na Reddicie poświęconym wielce oczekiwanej grze Rockstara. I faktycznie, jeden z użytkowników Twittera wrzucił (po czym usunął…) zdjęcia przedstawiające to, co dzieje się w biurze Rockstar North… z zewnątrz. Gracz zrobił zdjęcia pracownikom i ekranom monitorów w czasie ich pracy, przez prześwitujące rolety, stojąc poza budynkiem.

Jeśli ktoś, kto pracuje w Rockstar to widzi. Nie mam nic złego na myśli, po prostu jeździłem z chłopakami o 3 nad ranem i byliśmy w tym samym mieście, co Rockstar Games niedaleko mnie. – wyjaśnia internauta po usunięciu wpisu

Wygląda więc na to, że gracz mógł przestraszyć się ewentualnego odzewu R*, więc usunął wszystkie zdjęcia i nagrane filmiki. Warto dodać, że gracze także przed premierą GTA V “kampili” przed biurami i cykali foty, licząc, że zrobią zdjęcie czegoś “soczystego”, np. fragmentowi rozgrywki. Tylko czy teraz ma to w ogóle sens? Nowe GTA i tak dość mocno wyciekło jeszcze przed zapowiedzią…

Internauta tłumaczy się, że “tylko przechodził”, ale w sieci pojawiają się doniesienia także o innych osobach, które faktycznie koczują pod budynkiem i robią zdjęcia wszystkiego, co przewinie się obok okna. To dopiero hype, nie ma co…

Z drugiej strony nie musimy martwić się o jakość gry. W studiu nadal pracuje około 80% weteranów firmy. Jeśli szukacie wszystkich informacji na temat wielkiej premiery, znajdziecie je w tym miejscu.

Źródło: Reddit