Co się stanie z GTA Online po premierze GTA VI? Szef Take-Two mówi o przyszłości gry

To logiczne, że nie wszyscy gracze GTA Online od razu przesiądą się na GTA VI. Take-Two zapewnia, że gra nie umrze, choć zależy to od graczy.

Choć nie wiemy kiedy, to GTA VI nadchodzi z całą pewnością, a Take-Two już kilka razy zapewniało, że nastąpi to w 2025 roku. Wydawca ma nawet nadzieje na to, że gra napędzi sprzedaż konsol, choć na razie nie wiemy, kiedy mogłaby trafić na PC. Wedle ostatnich słów CEO, stanie się to być może nawet na początku 2026 roku.

GTA VI i GTA Online

GTA Online, czyli multiplayerowy tryb do GTA V nadal cieszy się niesłabnącą popularnością, codziennie przykuwając przed ekrany setki tysięcy graczy. Nic zresztą dziwnego – to „definitywna” piaskownica online, ciągle wzbogacana o nową zawartość. Tylko co się z nią stanie, gdy Grand Theft Auto VI już pojawi się na rynku? Wygląda na to, że gra nie powinna zostać zapomniana. Strauss Zelnick w rozmowie z IGN nie potwierdził jednak GTA VI Online, bo gra nie została jeszcze nawet zapowiedziana.

Będę mówił tylko teoretycznie, ponieważ nie zamierzam mówić o konkretnym projekcie, gdy nie został on jeszcze ogłoszony. Ale ogólnie rzecz biorąc, wspieramy nasze gry, gdy konsumenci są zaangażowani w te tytuły. Dla przykładu, uruchomiliśmy NBA 2K Online w Chinach, chyba w 2012 roku, jeśli się nie mylę. A potem uruchomiliśmy NBA 2K Online 2 w Chinach w 2017 roku. Jeśli się nie mylę. Nie wycofaliśmy Online 1. Oba tytuły są nadal obecne na rynku, służą konsumentom i są żywe, a my mamy ogromną widownię. Wykazaliśmy więc chęć wspierania starszych tytułów, gdy społeczność chce się w nie angażować. – powiedział Zelnick

Czyli zgodnie z historią wydawania gier Take-Two, fani nie muszą się o nic martwić. Nawet jeśli nowe GTA Online w końcu trafi na rynek, raczej nic złego nie powinno stać się z poprzednią odsłoną. Oczywiście i tak każdy powinien spodziewać się, że prędzej czy później deweloperzy skupią się już wyłącznie na nowej grze.

