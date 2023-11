GTA VI naprawdę będzie takie drogie? Gracze się sprzeciwiają, choć wydawca chce podniesienia cen

Jakiś czas temu świat obiegła totalnie niezrozumiała informacja, jakoby GTA VI miało kosztować na premierę nawet w okolicach 600 zł. Oczywiście, gdy tylko o tym napisałem, przestrzegłem, aby nie wierzyć w takie brednie. Do tego w sprawie wypowiedział się znany insider. Zdaniem Toma Hendersona faktycznie nie należy wierzyć w viralowe doniesienia, które ktoś sobie wymyślił.

GTA VI z niedorzeczną ceną

Te jednak powracają ze zdwojoną siłą, bo coraz więcej graczy w to wierzy. Wszystko przez to, że niedawno prezes Take-Two, firmy-matki Rockstar Games i wydawcy serii Grand Theft Auto stwierdził, że gry są za tanie. Take-Two uważa, że cena gier jest nieproporcjonalna do tego, co oferują pod względem jakości i długości rozgrywki. Ba, zaproponował, aby cenę za gry wyliczać na podstawie liczby godzin, na ile wystarczy. Brzmi niedorzecznie, ale wystarczyło, aby znów zasiać ziarno niepewności.

Gracze na Reddicie są jednak zmęczeni ciągle powtarzającymi się plotkami. Jeden z internautów otwarcie przyznaje, że ma dość dziwnych doniesień. W komentarzach pojawia się wiele osób mu wtórujących, ale niektórzy zdają się faktycznie martwić o cenę gry.

Tutaj jednak pragnę Was również przestrzec przed takimi niesprawdzonymi informacjami. GTA VI najpewniej kosztować będzie klasyczne dziś 69,99 dolarów na premierę, choć niewykluczone, że pojawi się jakaś droższa edycja. Nic nie jest pewne, ale może część obaw zostanie rozwiana po pokazie gry wczesnym grudniem.