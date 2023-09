GTA VI zajmie 750 GB i zaoferuje mapę wszystkich miast z serii? Znany insider ostrzega

Niedawno w internecie zrobiło się głośno na temat Red Dead Redemption 3. Tylko dlatego, że niektóre serwisy internetowe przypomniały sobie rozmowę z szefem Take-Two sprzed dwóch lat. Potem popularnością zaczęły cieszyć się nowe plotki o GTA VI. Dość powiedzieć, że sam przed nimi ostrzegałem, twierdząc, że to jedne z najgorszych i najgłupszych „przecieków”, o jakich słyszałem. Ja więc już Was ostrzegłem, ale na łamach Insider-Gaming postanowił zrobić to także Tom Henderson.

GTA VI i dużo kłamstw

Znany insider jest zazwyczaj bardzo dobrze obeznany ze wszystkim, co „nieoficjalne”. Nic więc dziwnego, że postanowił zaadresować swoje obawy o ostatnie przecieki związane z kolejną częścią Grand Theft Auto. Jego zdaniem to wszystko jest po prostu bezsensowne i niewiarygodne.

Ostatnio najgorętszy „przeciek”, który trafił do mediów społecznościowych, stwierdził, że GTA VI będzie miało rozmiar 750 GB i będzie miało fabułę trwającą „co najmniej” 400 godzin, co jest w najlepszym razie śmieszne. Jest to prawdopodobnie jedna z najbardziej dziwacznych plotek, jakie kiedykolwiek słyszeliśmy o grze, a co gorsza, są ludzie, którzy traktują to jako ewangelię i rozpowszechniają tę wiadomość daleko i szeroko. – ostrzega leaker

W dalszej części tekstu mówi też o przeciekach na temat domniemanej ceny gry (150 dolarów za edycję „standardową” mogę skomentować tylko „XD”), a także o wielkości mapy gry. Ta ma ponoć oferować każde dotychczasowe miasto z serii i być największym, co kiedykolwiek przydarzyło się komputerowej rozrywce. Oczywiście nic nie świadczy o tym, iż to prawda. Ba, Henderson znalazł nawet oryginalne źródło „przecieków” na temat wysokiej ceny gry. To, jak się można było spodziewać, niczym nie popiera swojego twierdzenia.