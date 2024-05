Oficjalne okno premiery GTA VI! Rockstar “zapewni niezrównaną rozrywkę”

Do tej pory nie było wiadome, czy GTA VI należy spodziewać się raczej na początku, czy na końcu przyszłego roku. Ba, pojawiały się plotki, jakoby twórcy nie zdążyli dotrzymać terminów, więc istniała też opcja na czekanie dodatkowych miesięcy. Take-Two wreszcie komentuje sytuację i podaje datę premiery Grand Theft Auto VI w nieco konkretniejszym wydaniu.

Data premiery GTA VI wyznaczona na jesień 2025 roku

Firma będąca właścicielem Rockstar Games już wcześniej potwierdziła datę debiutu niezwykle oczekiwanej gry na szeroki “2025 rok”. To jednak niestety dość mało konkretna informacja, gdyż mówimy o aż dwunastu potencjalnych miesiącach. Cieszy więc, że w końcu zrobiono z tym coś i zawężono datę premiery gry.

Teraz GTA VI ma trafić na rynek na jesień 2025 roku, co oznacza wrzesień, październik, listopad i grudzień jako potencjalne miesiące wydania. Firma tym samym głęboko wierzy w jakość rozgrywki i obiecuje jeszcze więcej. Do tego akurat jesteśmy przyzwyczajeni, ale nie sposób odnieść wrażenie, że samo Take-Two wierzy wręcz w “mesjanistyczny” charakter gry. Aż strach pomyśleć, jak wyglądają u nich oficjalne prognozy sprzedażowe.

Jesteśmy przekonani, że Rockstar Games dostarczy niezrównaną rozrywkę, a nasze oczekiwania co do komercyjnego wpływu tytułu wciąż rosną. – powiedział CEO Take-Two, Strauss Zelnick

Jeśli więc ufaliście temu, że Rockstar wyda jedną z najbardziej oczekiwanych gier w historii na początku przyszłego roku, to niestety są to dla Was złe wieści. Raczej jednak większość osób spodziewała się debiutu w drugiej połowie roku. W innym przypadku zapewne już teraz moglibyśmy dostać nieco więcej materiałów z rozgrywki.

Co jednak z pokazem gameplayu? Jak na razie fani marki dostali wyłącznie jeden, i to dość oszczędny trailer. Przebił co prawda niemal wszelkie rekordy popularności, ale to nadal dość mało. Zgadujemy, że w dalszej części bieżącego roku Take-Two pokaże więcej konkretów.

Źródło: Take-Two