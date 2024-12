Jeden z twórców gier ze studia Rockstar Games przyznał, że od czasu do czasu śmieje się z absurdalnych teorii fanów na temat GTA VI. Chociaż szum wokół gry jest ogromny, to fani nie powinni oczekiwać, że ktokolwiek z twórców ujawni choćby najmniejszy element gry. A same teorie są… Cóż, my gracze już tak po prostu mamy, co nie?