Co z GTA VI na premierę w Xbox Game Pass? Szef Take-Two zabiera głos

Nie wiem, czy sądziliście, że jest to możliwe, ale chyba każdy doskonale zdaje sobie sprawę, jak wręcz niewyobrażalnie to brzmi. Grand Theft Auto jest zbyt dużą serią, aby debiutować w subskrypcji.

GTA VI na premierę w Xbox Game Pass i podobnych to złudzenie

Sam trochę dziwię się, że taka sytuacja musiała doczekać się wyjaśnienia. Wygląda jednak na to, że skoro skomentował ją sam Strauss Zelnick, szef Take-Two, to chyba niektórzy nie byli pewni, czy GTA VI na premierę faktycznie może ominąć Xbox Game Pass, PS Plusa i podobne usługi subskrypcyjne.

Prezes bez dwóch zdań, nie pozostawiając żadnych absolutnie złudzeń przyznał jednoznacznie, że nie ma opcji, aby jedna z najbardziej oczekiwanych gier wideo w dziejach zadebiutowała w subskrypcji. No, zapewne z wyjątkiem płatnego GTA+, ale to raczej subskrypcja w grze, a nie gra w subskrypcji, także to się nie liczy.

W trakcie rozmowy z serwisem GamesIndustry.biz Zelnick przyznał, że jego zdaniem nie ma żadnego sensu w oferowaniu nowych gier AAA w usługach abonamentowych. Co więcej, konsumenci raczej spodziewają się, że za nowe gry Take-Two trzeba zapłacić od razu pełną cenę, czego nie ma sensu zmieniać. To przecież mogłoby odbić się czkawką na wizerunku firmy.

To zupełnie inne podejście do Microsoftu. Gigant z Redmond pcha w Xbox Game Pass wszystko, co ma. Dlatego też inna kluczowa marka zadebiutuje w XGP. Chodzi oczywiście o Call of Duty: Black Ops 6 dostępne na premierę w usłudze. Zelnick jest zdania, że takie działania mają raczej efekt krótkotrwały i nie przysłużą się popularności na dłuższą metę. Do tego oferowanie tak dużych gier na premierę za abonament źle odbija się na ich sprzedaży. Take-Two tym samym nie ma żadnego związku z działaniami Microsoftu. “Nie, nie odbije się to na naszych decyzjach, ponieważ są one racjonalne” – przyznaje prezes.

Nie znaczy to, że GTA nie ma nic wspólnego z Xbox Game Pass, bo niektóre starsze tytuły były bądź są tam dostępne. GTA VI to jednak zdecydowanie zbyt świeża sprawa. Szczególnie iż mówi się, że nowa odsłona może kosztować bardzo, ale to bardzo dużo. Tytuł niedawno otrzymał potwierdzenie terminu premiery!

Źródło: GamesIndustry.biz