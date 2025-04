Mortal Shell: Complete Edition za jedyne 9,90 zł na Nintendo Switch (aż 90% taniej)

Mortal Shell nie jest może najlepszym soulslike’iem od studia niebędącego From Software, ale to nadal kawał bardzo solidnej przygody.

Teraz wersję cyfrową na Nintendo Switch i to jeszcze w wydaniu Complete Edition zawierającym wszystkie wydane do tej pory dodatki, kupicie za jedyne 9,90 zł w eShopie. To aż 90% taniej w stosunku do ceny standardowej.

Oferta kończy się 27 kwietnia 2025 roku.