Aktor z GTA V wygadał się na temat premiery GTA VI! Co na to Rockstar?

Minął już ponad rok od opublikowania trailera GTA VI i jest to obecnie jedyny oficjalny materiał, jaki mieliśmy okazję zobaczyć. Tymczasem jeden z aktorów pracujących przy GTA V i Red Dead Redemption 2 wygadał się, że być może zna potencjalne okno premiery wyczekiwanego tytułu. Kto jak kto, ale on może coś wiedzieć na ten temat…

Co z premierą GTA VI? Aktor się wygadał

Wiele plotek krąży na temat daty premiery GTA VI, a my nadal nie mamy żadnych konkretów. Na szczęście możemy liczyć na wszelkiej maści przecieki. Ot, choćby od osób związanych z pracą dla Rockstar, jak ma to miejsce w przypadku niektórych aktorów. Przykład? Johnny Ray Gill i jego ostatni wywiad dla Check It TV. Facet pracował przy GTA V oraz Red Dead Redemption 2. Teraz wiele wskazuje na to, że macza również palce przy nowym GTA. Po czasie rozmowa zeszła właśnie na temat nadchodzącej gry i… Co nieco nam wyjawił.

Grand Theft Auto było szalone. Byłem na początku kariery i zakładali ci ten mały hełm i cię filmowali, a ty dawałeś wiele głosów – różne postacie i takie tam. Powiem tak… Bądźcie czujni. Nie mogę nic powiedzieć, ale jest inna sytuacja dziejąca się na tym świecie, która może wyjść na jaw w 2025, 2026 roku, z czego jestem naprawdę zadowolony. To znaczy, nie wiem! Nie wiem! Bądźcie czujni.

Johnny Ray Gill

Oczywiście aktor nie zdradził niczego konkretnego, ale sami widzicie, że jakaś sugestia się pojawiła. Z tego co przekazał wynika, że gra jest planowana na okres 2025-2026 i najpewniej pojawi się na rynku nie w przyszłym roku, lecz w 2026. To jest nam sugerowane już od jakiegoś czasu, bo wielu analityków przestało wierzyć w premierę GTA VI w 2025, a nawet samo Sony nie zajawiło gry jako nadchodzące wydawnictwo w jednym ze swoich ostatnich materiałów. Cóż, wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku wielki hit jeszcze nie zadebiutuje.

