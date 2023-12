GTA VI tak piękne jak na trailerze? Były deweloper potwierdza graficzny poziom gry

Zwiastun GTA VI zachwyca grafiką i rozmachem, ale gra ma wyglądać właśnie tak. Jeden z byłych deweloperów Rockstar Games, który pracował m.in. przy GTA 5 potwierdza, że poziom graficzny będzie zniewalający. Jeżeli ma rację, to czeka nas niewyobrażalnie piękna gra.

Grafika w GTA VI nie z tej ziemi?

Trailer najnowszej odsłony serii Grand Theft Auto niemal dosłownie przejął cały świat. Ponad 100 milionów odtworzeń na YouTube, masa komentarzy, dyskusji i poruszenia wśród graczy tylko to potwierdzają. Ciężko jest uzmysłowić sobie skalę emocji, jakie wywołuje gra. Pojawiają się jednak pytania, czy finalny produkt dowiezie względem tego, co zaprezentowano na zwiastunie? Okazuje się, że szanse na to są bardzo duże.

Wszystko za sprawą filmiku, który opublikował na YouTube Mike York. Facet pracował przez lata dla Rockstar New England i był animatorem m.in. w GTA 5 i Red Dead Redemption 2. Przygotował on autorską reakcję na najnowszy trailer. Podczas filmiku komentuje i ocenia wideo, jednocześnie dzieląc się odnalezionymi smaczkami czy rzeczami, które zauważy tylko deweloper. Najciekawsza w tym wszystkim była jednak opinia na temat grafiki w grze.

Jego zdaniem grafika zaprezentowana w trailerze jest niesamowita, ale właśnie tak będzie wyglądać oryginalna gra. Mężczyzna przyznał, że Rockstar lubi wykorzystuje prawdziwe elementy z gameplayu, a nie pieczołowicie przygotowane filmiki. Oznacza to, że grafika w grze będzie wyglądać właśnie tak – a może nawet i lepiej.

Historia pokazuje, że w przeciwieństwie do niektórych tytułów, gry od Rockstar często wyglądają nawet lepiej, niż w przypadku trailerów. Tak było np. z piątą odsłoną serii Grand Theft Auto. Wydana w 2013 gra przebiła pod tym względem trailer, co oczywiście spotkało się z uznaniem graczy. Pozostaje tylko czekać na premierę GTA VI, bo zapowiada się to po prostu wspaniale.

Nadchodzący tytuł od Rockstar ma ukazać się w 2025 roku, choć data ta może się jeszcze zmienić. Pewny jest debiut produkcji na konsolach PS5 i Xbox Series X|S, pod znakiem zapytania stoi jednak sytuacja pecetów. Możliwe, że premiera na komputerach zostanie opóźniona, jak miało to miejsce w przypadku poprzednich odsłon serii.