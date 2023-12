Zwiastun GTA VI. Rockstar Games potwierdza datę premiery materiału

Po niezliczonej ilości przecieków i sugestii Rockstar Games postanowiło w końcu zrzucić zasłonę milczenia. Firma jednoznacznie zapowiedziała, że zwiastun GTA VI nadejdzie w grudniu. A dokładnej – na początku tego miesiąca. Na który więc dzień trzeba czekać? Nie musicie się już nad tym zastanawiać, bo sami twórcy opublikowali jeden wpis, który znów poruszył całą społeczność.

Tak bardzo enigmatycznego wpisu, który jednocześnie rozpaliłby miliony graczy na całym świecie, dawno nie widziałem. Śmieję się oczywiście, bo na obrazku widać tylko logo producenta, napis „Trailer 1” oraz potwierdzenie daty. Zwiastun GTA VI premierę będzie mieć już we wtorek, 5 grudnia, równo o godzinie 15:00 czasu polskiego.

Co więcej, na materiale widać palmy i kolorystykę kojarzącą się mocno z Vice City – fiolety umiejętnie przechodzą w pomarańcz i żółć, więc twórcy chyba jednoznacznie potwierdzili, do jakiego miasta trafimy. Nie, żeby to nie było oczywiste, ale zawsze miło jest wiedzieć coś na pewno.