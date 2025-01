GTA VI “zdefiniuje na nowo gry z otwartym światem”. Inni deweloperzy powinni się bać

Ponad 232 mln wyświetleń, ponad rok oczekiwania na cokolwiek nowego, niezliczone teorie fanów, dziki hype, a do tego obietnice stworzenia jednego z potencjalnie najlepszych produktów rozrywkowych w historii. Do tego ewentualność zarobienia na tym… miliardów dolarów. No cóż – nic nie może równać się z GTA VI.

GTA VI zmieni standardy branży?

Przed Rockstar Games jest spore wyzwanie, ale chyba mało kto faktycznie obawia się, że coś pójdzie nie tak. Weterani gier z otwartym światem pracują obecnie nad Grand Theft Auto VI, które ma szansę kompletnie odmienić gaming. Tak przynajmniej uważa analityk branżowy Emmanuel Rosier w rozmowie z GamesIndustry.biz.

Historia Rockstar w tworzeniu tytułów definiujących gatunek sprawia, że GTA VI wyznacza nowe standardy w branży. Wyzwaniem jest jednak poruszanie się w świecie gier coraz bardziej zdominowanym przez tytuły z grami-usługami. – twierdzi analityk

To akurat dość oczywiste – GTA VI również będzie posiadało tryb multiplayer, a już GTA V Online zarobiło niebywałe pieniądze, ciesząc się niesłabnącą popularnością od wielu, wielu lat. Utrzymanie się gier-usług na rynku podyktowane jest oczywiście temu, jak podejdą do tego sami twórcy. W tym jednak wypadku to nie Rockstar powinien się obawiać, bo to inni powinni bać się właśnie Rockstara.

To, w jaki sposób Rockstar dostosuje formułę Grand Theft Auto do tego ewoluującego krajobrazu, nie tylko zadecyduje o sukcesie GTA VI, ale może również na nowo zdefiniować przyszłość gier z otwartym światem. – dodaje Rosier

I chociaż brzmi to sensownie, nie sposób nie odnieść wrażenia, że nie trzeba być analitykiem, aby móc wypowiedzieć takie słowa. Sukces nowego GTA jest murowany, a inni twórcy przecież przesuwają lub wstrzymują się od własnych premier. Nie chcą przecież konkurować z takim kolosem. Jeśli więc ktokolwiek miałby wybrać akurat tę serię, która może zmienić współczesny gaming… no chyba nie ma innych strzałów niż właśnie GTA.

Źródło: GamingBible