GTA VI na zwiastunie The Game Awards 2024. Wielkie wydarzenie już w tym tygodniu

The Game Awards 2024 już niebawem. Na zwiastunie wydarzenia nie zabrakło nominowanych w różnych kategoriach, w tym… GTA VI. Nie oznacza to jednak, że tytuł doczeka się pokazu.

Czy Rockstar Games faktycznie pojawi się na jednym z największych branżowych wydarzeń tego roku i pokaże swoją bodaj najbardziej oczekiwaną grą w historii? No cóż… może…

Na The Game Awards 2024 i tak nie zabraknie GTA VI

Rockstar Games lubi wywoływać zainteresowanie, ale do tej pory firma robiła to raczej “kameralnie”. Ich zupełnie nowe tytuły nie miały specjalnych pokazów nawet na największych growych wydarzeniach, bo raczej zapowiedzi pojawiały się “ot, tak”. Twórcy wrzucali zwiastun, czasami krótką zajawkę albo po prostu informację, że nad czymś pracują. Zresztą, tak właśnie było z Grand Theft Auto VI.

Jednak na zwiastunie nadciągającego wydarzenia The Game Awards 2024 widzimy wiele tegorocznych hitów i kilka najbardziej oczekiwanych gier następnego roku. Wśród nich – GTA VI. W internecie zaszumiało i to całkiem potężnie. Gracze spodziewają się pokazu lub czegokolwiek innego. W końcu R* rok temu pokazał bijący rekordy popularności zwiastun, ale to tyle. Do tej pory cisza.

Warto jednak zwrócić uwagę, że zwiastun ten skupia się nie tyle na pokazach, ile na nominowanych. Znajdziemy tam największe gry tego roku mające szanse na statuetki, jak choćby Silent Hill 2 Remake, Black Myth: Wukong czy Life is Strange: Double Exposure. Jedna z kategorii dotyczy jednak najbardziej oczekiwanych premier 2025 roku. I to właśnie najpewniej z tego powodu na materiale zobaczymy znajome już fragmenty trailera GTA VI czy Death Stranding 2.

Mimo wszystko i tak warto czekać, bo zapowiada się na jedno z największych wydarzeń tego roku. The Game Awards 2024 będziemy mogli oglądać o godzinie 1:00 w nocy czasu polskiego z czwartku na piątek.

