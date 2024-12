GTA VI ma być najdroższą grą i jedną z najdroższych produkcji rozrywkowych w historii

Nowa gra od Rockstar Games zbliża się wielkimi krokami, choć jak na razie wiele osób nie wierzy, że uda się dotrzymać obiecanego terminu wydania. R* słynie przecież z obsuw, więc i tym razem nastawiałbym się na nieco dłuższe oczekiwanie. Ale to nic złego – powinno nam przecież zależeć na jak najlepszym produkcie, a nie samej tylko możliwości zagrania. W końcu raczej jest niska szansa, że twórcy zawiodą graczy. Zwłaszcza z takim budżetem.

GTA VI pochłonęło mnóstwo kasy

Temat potencjalnych kosztów produkcji gry powraca jak bumerang. Teraz serwis Insider-Gaming podaje, że wedle najnowszych plotek budżet GTA VI może wynosić nawet… 2 miliardy dolarów. Wiem, wiem – brzmi jak totalne szaleństwo. Nietrudno jednak odnieść wrażenie, że choć z jednej strony to nieco niewyobrażalne, to z drugiej ma sens. No bo przecież GTA V przy kosztach rzędu 250 mln dolarów wygenerowało po trzech dniach od debiutu przychód przebijający próg 1 mld dolarów. Idąc za ciosem, biorąc poprawki na rosnące koszta produkcyjne i zainteresowanie graczy oraz ceny samych gier, wcale nie wydaje się aż tak przesadzone.

Tym samym GTA VI mogłoby kosztować nawet 1 – 2 mld dolarów, co czyniłoby z niej nie tylko najdroższą grę w historii, ale i jeden z najdroższych produktów rozrywkowych w historii, przebijający budżetem praktycznie każdy nowy film kinowy czy serial. Zresztą, wystarczy tylko spojrzeć na oszacowane koszta całej marki, aby odnieść wrażenie, że Rockstar Games musiało wyraźnie podnieść budżet.

Grand Theft Auto (1997) – 1 – 2 milliony USD

Grand Theft Auto 2 (1999) – 3 – 4 milliony USD

Grand Theft Auto 3 (2001) – 5 millionów USD

Grand Theft Auto: Vice City (2002) – 5 millionów USD

Grand Theft Auto: San Andreas (2004) – 10 millionów USD

Grand Theft Auto IV (2008) – 100 millionów USD

Grand Theft Auto V (2013) – 250 millionów USD

Grand Theft Auto 6 (2025) – 1 – 2 miliardy USD

Oczywiście większych tych kosztów jest szacunkowa, bo tak naprawdę ani Rockstar Games, ani Take-Two nie zwykło dzielić się tak konkretnymi danymi. Mimo wszystko widać, że twórcy mierzą wysoko, a GTA VI może okazać się wręcz najlepiej sprzedającą się grą w historii.

Źródło: Insider-Gaming