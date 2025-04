Pudełkowe The Medium na PS5 w promocji w Media Markt

Polskie The Medium od krakowskiego studia Bloober Team to przygoda dla fanów horrorów jedyna w swoim rodzaju. Teraz pudełko na PS5 kupicie taniej!

The Medium jest bardzo udanym horrorem w stylu klasycznych odsłon serii Silent Hill. Co ciekawe, umiejscowionym w Polsce, więc wiele elementów może wydawać Wam się bardzo znajomych. Do tego wciągająca fabuła i naprawdę solidna oprawa oraz wyjątkowy klimat.

Dostawa zamówień zaczyna się od 9,99 zł.