W branży gier jest “nadzieja” na GTA VI za 100 dolarów, dzięki czemu inni też podniosą ceny

Bezprecedensowy hype na Grand Theft Auto VI może okazać się prawdziwą kopalnią złota. Take-Two może równie dobrze wydać tę grę nawet za 100 dolarów w domyślnej cenie (nawet 400 złotych na nową grę?!), dzięki czemu reszta gigantów branży pójdzie w ich ślady. W końcu to właśnie ten wydawca jako jeden z pierwszych wprowadził standard 70 dolarów z poprzednich 60 USD. Wymówka była prosta – nowa generacja konsol do grania.

Wiadomo, że koszta produkcji gier wideo idą w górę nieproporcjonalnie wręcz do tego, ile nierzadko klient musi zapłacić za taki produkt, przez co wiele współczesnych premier nawet nie zwraca kosztów. Dopiero co wprowadzono tak naprawdę standard 70 dolarów, ale w branży gier wideo ma być “nadzieja” na to, że GTA VI może kosztować nawet ich 100. O ile nie jest wykluczone w przypadku droższej edycji, o tyle domyślna cena za standardowe wydanie wydaje się być szalenie wręcz wysoka.

Do takich konkluzji doszedł analityk Matthew Ball z firmy Epyllion w pracy zatytułowanej “Sytuacja branży gier wideo w 2025 roku”. Już wcześniej pisaliśmy o tym artykule, w którym pojawiła się spora nadzieja na nagły wzrost rynku PC, który może stanowić kluczowy punkt w rozwoju gier wideo i technologii. Na razie jednak jest za wcześnie, aby w ogóle zastanawiać się nad ceną największej premiery 2025 roku.

Źródło: VGC