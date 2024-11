Twórcy GTA VI zapowiadają “absolutnie zdumiewające rzeczy”. Nadchodzi coś wielkiego

GTA VI będzie epickie. Twórcy podsycają atmosferę

Zaraz minie rok od premiery pierwszego trailera gry GTA VI. To wciąż jedyna oficjalna rzecz, jaka została opublikowana w związku z wyczekiwaną produkcją. Nie wpłynęło to jednak na oczekiwania graczy. Tytuł wciąż można określić mianem najbardziej wyczekiwanej gry, za co produkcja otrzymała ostatnio nagrodę na 42. gali Golden Joystick Awards. Przedstawiciel studia Rockstar pojawił się na scenie, aby podziękować graczom:

Dziękuję bardzo za tę niesamowitą nagrodę. Ogromne podziękowania należą się również wszystkim fanom. Są dla nas najważniejsi. W Rockstar wiele dla nas znaczą. Niesamowicie dużo ludzi robi niesamowite rzeczy w Grand Theft Auto 6. Absolutnie oszałamiające rzeczy. To prawdziwy zaszczyt móc przyjść tutaj i odebrać tę nagrodę w imieniu wszystkich. Chciałbym, żeby było nas tu więcej. Ale bardzo dziękuję wszystkim i tak – będzie ich więcej. Dziękuję.

Przedstawiciel Rockstar po odebraniu nagrody

Te “absolutnie oszałamiające rzeczy” mocno działają na wyobraźnię. Niestety, nie wiąże się z tym (póki co) żaden nowy materiał czy choćby oficjalny komunikat.

Pozostaje nam czekać. Kto wie, może w grudniu pojawi się nowy trailer? Osobiście najbardziej trzymam kciuki za to, żeby premiera nie została opóźniona. Ta gra po prostu musi wyjść w przyszłym roku…

