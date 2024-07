Aktor z popularnego serialu w GTA VI? Nowe poszlaki o obsadzie napawają optymizmem

Jak donosi mp1st, w sieci pojawiły się bardzo ciekawe CV aktorskie, które dość jednoznacznie wskazują na GTA VI. No, jedno z nich nie pozostawia w zasadzie żadnych złudzeń.

GTA VI z aktorem z Severance

Zacznijmy jednak od początku, czyli od Michaela Turnera. Aktor znany jest m.in. z roli Zer0 w Borderlands 2 (oczywiście chodzi o dubbing) oraz z występów w wielu popularnych mniej lub bardziej serialach. Wedle swojego własnego CV faktycznie udzielał się przy nowym GTA, choć raczej w pobocznej roli. Tym samym mamy potwierdzenie, że w Grand Theft Auto VI pojawią się narkotyki. Wow, cóż za zaskoczenie.

W każdym razie Turner w grze wcielił się w postać “Rich Coke Head”, czyli “Kokainowego Richa”. Sugeruje to raczej nieszczególnie istotną rolę, lecz zapewne jednego z wielu bardzo osobliwych NPC-ów, których gracze spotkają na swojej drodze. W tym wypadku w CV aktora widnieje informacją, że chodzi o GTA VI od Rockstar Games.

Nieco inaczej wygląda sytuacja z Marc’iem Gellerem. Aktor wystąpił w roli Kiera Eagana w absolutnie fantastycznym serialu od Apple TV+, czyli Severance. Mogliśmy go również podziwiać w Russian Doll, a wkrótce zobaczymy go w serialu Daredevil: Born Again. W jego CV nie ma jednak tytułu gry, ale chodzi o coś od Rockstar Games. Można śmiało zakładać, że to zapewne GTA VI, szczególnie że w swoim bio na stronie zaznaczył, iż niedawno skończył pracę nad jednym z projektów. Wiemy, że brał udział w sesjach motion capture, ale to tyle. Szczegółów brak.

Trzeba na razie czekać na więcej informacji związanych z najbardziej oczekiwaną premierą tego roku. Wiemy, że data wydania nie jest zagrożona przez strajki aktorów. Fani muszą jednak uważać na nowe, dość karkołomne oszustwa w sieci. GTA VI ma zadebiutować na jesień 2024 roku.

Źródło: mp1st