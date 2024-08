Dlaczego Rockstar tak mało mówi o GTA VI? Powód jest jeden i to dość konkretny

Doskonale wiemy, że Rockstar trzyma wszystko, co się da w tajemnicy. Jasne, ogłosili nadchodzące GTA VI, ale poza publikacją trailera brak jakichkolwiek oficjalnych informacji. Na czym polega podejście firmy i dlaczego tak skrzętnie ukrywa szczegóły na temat swojej gry? Były deweloper z Rockstar North postanowił wyjaśnić, skąd wzięła się taka doza tajemniczości.

Rockstar ukrywa GTA VI, a my wiemy, dlaczego

Obbe Vermeij to były deweloper Rockstar North, któremu chyba jestem winien podziękowania. W ostatnim czasie udzielił sporo wypowiedzi na temat serii Grand Theft Auto i tego, czego możemy oczekiwać po nadchodzącej szóstej odsłonie. Ba, jego wiedza okazała się być ciekawym spojrzeniem na działania twórców gry. Dla przykładu, jego zdaniem Rockstar sam jest sobie winien całej dramy związanej z wyciekaniem gry przed dwoma laty. Teraz jednak postanowił podzielić się kolejnymi spostrzeżeniami.

Chodzi o odpowiedź na pytanie, dlaczego Rockstar tak skrzętnie ukrywa informacje na temat GTA VI i nie dzieli się informacjami o grze. Zdaniem twórcy, to dość prosty mechanizm. Gdy wychodzi gra, która była mocno promowana i zdradzano wiele informacji na jej temat, wszystko już o niej wiemy. Pojawia się na rynku, a my doskonale znamy produkt przed zagraniem. Nie ma zatem niespodzianek, efektu “wow” i tym podobnych.

A w przypadku serii Grand Theft Auto jest i ma być inaczej. Po odpaleniu produkcji jesteśmy nieustannie zaskakiwani tym, co wymyślili deweloperzy. To ma sporo sensu, nawet jeżeli brak komunikacji nas denerwuje, a my mamy prawo być niepocieszonymi. Cóż, taki już los największych gier branży.

