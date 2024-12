GTA VI ma darmowy marketing. Rockstar nie musi ogłaszać premiery drugiego trailera

Nowy trailer GTA VI? Rockstar nie musi go zapowiadać

Żyjemy w czasach, w których twórcy i wydawcy gier muszą wykładać gigantyczne pieniądze na marketing. Promocja, reklamy, obecność w mediach i pokazy – to wszystko kosztuje potężne pieniądze i stanowi znaczną część budżetów gier. A co gdyby tak zupełnie pominąć ten koszt i liczyć, że cała promocja zrobi się sama? Może nie do końca, ale coś w tym stylu spotkało Rockstar. Wszyscy czekamy na nowe GTA – twórcy nie muszą robić nic, a my i tak nakręcamy się na nadchodzącą premierę.

Ciekawym zdaniem podzielił się były pracownik studia, który pracował m.in. nad piątą odsłoną Grand Theft Auto czy Red Dead Redemption 2. Jego zdaniem Rockstar nie musi wcale zapowiadać daty drugiego trailera gry. Wszyscy i tak czekają na niego z niecierpliwością, hype jest ogromny, a gra ma w ten sposób zupełnie darmowy marketing. Co więcej, taktyka o “niezdradzaniu” tajemnic jest szalenie ciekawa. Gracze poniekąd uwielbiają taką tajemniczość, bo mogą samemu tworzyć różnego rodzaju teorie i przy tym nakręcać się na premierę. Rockstar robi to perfekcyjnie.

Twórcy trzymają język za zębami poniekąd dla… zabawy. Ale przyznacie, chyba że to akurat przywilej największych. Produkcja jest tak pożądana, że nawet bez kosztownych reklam sprzeda się w gigantycznym nakładzie. Marka jest popularna, uznana i praktycznie mamy pewność, że otrzymamy tytuł wyznaczający trendy i przesuwający granice. Na takie coś warto czekać!

Źródło: dualshockers.com