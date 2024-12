Nie ma szans na GTA VI w 2025 roku – twierdzi znany dziennikarz

Wszyscy czekają na GTA VI. Zainteresowanie jest kolosalne, a nawet najbardziej skąpe informacje wywołują gigantyczne zainteresowanie. W końcu już od roku nie dostaliśmy żadnego nowego, oficjalnego kąska informacji.

GTA VI jednak nie w 2025 roku?

Niestety, choć pierwsze reakcje na ujawniony rok temu zwiastun zapowiadają kolosalny sukces, nie wszyscy są tak pozytywnie nastawieni do gry. A może nie tyle do samej gry, ile do jej potencjalnej daty premiery. Spora część osób obawia się, że Rockstar Games – firma, która niejako uczyniła z przesunięć tradycję – nie zdąży wydać nowego Grand Theft Auto w przyszłym roku (zresztą, chyba nawet Sony o tym zapomniało). Przypomnę, że pierwotnie tytuł miałby się ukazać na jesień 2025 roku.

Jason Schreier, jedna z najlepiej poinformowanych w branży osób, uważa, że jest niska szansa na to, aby GTA VI faktycznie trafiło w docelowy termin wydania. Niby szef Take-Two zapewniał, że uda się twórcom. Niby oni pieczołowicie pracują nad grą, ale jednak dziennikarz w to nie wierzy.

Rockstar Games zawsze ma poślizgi. Red Dead 2 przesunęli się na wiosnę 2018 roku, a następnie na jesień 2018 roku, a było to sześć lat temu. Gry są teraz jeszcze bardziej skomplikowane, mają więcej ruchomych elementów. – zauważa Schreier

Zdaniem dziennikarza, szansa na datę wydania w 2025 roku jest nikła. Sam w to po prostu nie wierzy i byłby mocno “zaszokowany”, gdyby tym razem Rockstar Games zdążyło. W jego mniemaniu najbardziej realistyczne wydaje się przesunięcie premiery na 2026 rok. I to dopiero byłoby coś – w końcu nawet najwięksi deweloperzy przesuwają swoje gry tak, aby nie kolidowały z potencjalna największą premierą od lat. Gdyby GTA VI zostało przesunięte, mogłoby to mocno wpłynąć na cały rynek.

