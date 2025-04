Kto to wymyślił? Te gadżety do PlayStation są dziwaczne

PlayStation to kultowa marka, do której zawsze będę mieć sentyment. Nadal posiadam kilka urządzeń od Sony, które pozwoliły mi ograć mnóstwo gier. I tak jak szanuję Japończyków za ten genialny sprzęt, tak nie mogę przejść obojętnie wobec kilku wpadek czy dziwacznych pomysłów. A tych na przestrzeni lat nie brakowało…

Szalone gadżety do PlayStation – Sony zaszalało

Świat PlayStation to nie tylko kultowe gry i konsole, ale także cała gama nietypowych, dziwacznych, a czasem wręcz kuriozalnych gadżetów, które powstawały na przestrzeni lat. Od kontrolerów przypominających miecze samurajskie, przez kierownice stworzone z myślą o jednej konkretnej grze, aż po miniaturowe ekrany montowane bezpośrednio na konsolach — pomysłowość producentów często zaskakiwała, balansując na granicy użyteczności i ekscentryzmu. W tym zestawieniu przyjrzymy się najbardziej niezwykłym akcesoriom, które trafiły do świata PlayStation. O niektórych mogliście słyszeć, inne zapewne umknęły waszym oczom. Wszystkie stanowią jednak część tej epickiej historii Sony i marki konsol do gier.

UltraRacer PS1 Controller – nietypowy gamepad dla fanów wyścigówek

UltraRacer to nietuzinkowy kontroler przeznaczony dla konsoli PlayStation 1, zaprojektowany z myślą o miłośnikach gier wyścigowych. Wyróżnia się przede wszystkim dużym, analogowym kółkiem sterującym, które zastępuje klasyczny d-pad i przyciski kierunkowe. Dzięki temu prowadzenie samochodu przypomina bardziej korzystanie z miniaturowej kierownicy, niż tradycyjnego pada.

UltraRacer był idealnym wyborem dla graczy, którzy szukali immersyjnego doświadczenia w grach wyścigowych, ale nie chcieli inwestować w pełnoprawną kierownicę z pedałami. Mimo niszowego charakteru kontroler ten zdobył sobie oddaną grupę fanów, którzy doceniali jego precyzję i wyjątkowy feeling. Ale umówmy się, takich osób była ledwie garstka. Ostatecznie trzeba uznać ten „wystrzał” kreatywności za przypadek, może nawet i wpadkę. Dzisiaj to zaledwie gratka dla kolekcjonerów, a to i tak dość specyficznych. Stawiam, że nie macie czegoś takiego w swojej kolekcji. I w sumie nic straconego.

Onimusha Katana Controller – posiekaj wrogów na PlayStation

Katana do PlayStation to jeden z najbardziej unikalnych i kolekcjonerskich gadżetów w historii konsoli PlayStation 2. Zaprojektowany przez firmę Hori specjalnie dla gry Onimusha 3: Demon Siege, ten kontroler w kształcie katany oferował graczom możliwość jeszcze głębszego zanurzenia się w świecie samurajów. Katana Controller to bezprzewodowy pad stylizowany na tradycyjny japoński miecz tachi. Ma imponującą długość około 96,5 cm (38 cali) i waży około 0,45 kg. Wyposażony jest w przyciski funkcyjne umieszczone na rękojeści oraz czujnik ruchu, który rejestruje machnięcia mieczem jako ataki w grze.

Kontroler łączy się z konsolą za pomocą bezprzewodowego odbiornika i zasilany jest trzema bateriami AA, co zapewnia około 30 godzin działania. Gracz może wykonywać ataki poprzez fizyczne machnięcia mieczem, co dodaje realizmu i immersji podczas rozgrywki.

Ekran LCD do PSOne? To wcale nie takie głupie

Tym razem coś szalonego, ale wcale nie głupiego. Chodzi bowiem o dołączany ekran bezpośrednio wpinany w pierwsze PlayStation. PSOne LCD Screen to oficjalny, składany ekran LCD stworzony przez Sony dla zminiaturyzowanej wersji konsoli PlayStation – PSOne. Ten gadżet zamieniał stacjonarną konsolę w coś na kształt przenośnego centrum rozrywki, co w 2000 roku było naprawdę wyjątkowe. Stanowiło to genialną opcję dla osób, które miały w domu tylko jeden telewizor, a chciałby trzymać konsolę w swoim pokoju, nie zaś np. w salonie.

To 5-calowy wyświetlacz TFT LCD (w niektórych wersjach dostępne były też ekrany 4” i 5.6”), który montowało się bezpośrednio do tylnej części PSOne. Po złożeniu wyglądał jak część konsoli, a po otwarciu – jak miniaturowy laptop gotowy do grania. Miał wbudowane głośniki stereo oraz port słuchawkowy, co pozwalało na zabawę w każdym miejscu, nawet bez telewizora. Idealny gadżet do pokoju gracza, który niekoniecznie mógł w tamtych czasach pozwolić sobie na dedykowany telewizor. Nietypowy gadżet, ale bardzo użyteczny.

PSOne LCD Screen czerpał zasilanie bezpośrednio z konsoli, co eliminowało konieczność używania dodatkowych kabli. Obraz przesyłany był przez specjalne złącze AV, zapewniające stabilne połączenie. Ekran wyposażono w regulację jasności, kontrastu i głośności, co pozwalało dostosować obraz i dźwięk do warunków otoczenia. Co więcej, urządzenie mogło również działać jako zewnętrzny wyświetlacz, podłączany do innych źródeł sygnału AV.

Dragon Quest Slime Controller – chwyć gluta w ręce

Dragon Quest Slime Controller to niezwykły gadżet, który od razu przyciąga uwagę swoją oryginalnością i urokliwym designem. To kontroler do konsoli, który nawiązuje do jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci serii – błękitnego Slime’a. W grze Dragon Quest te małe stworzenia stały się symbolem całej marki, więc nie dziwi, że twórcy postanowili oddać hołd tym uroczo wyglądającym bestiom, tworząc coś, co wygląda jak żywa wersja Slime’a – ale w formie kontrolera do konsoli. Główna cecha, która wyróżnia Dragon Quest Slime Controller, to oczywiście jego kształt.

Zamiast tradycyjnego prostokątnego, sztywnego kontrolera, otrzymujemy coś, co przypomina nieco pluszowego przyjaciela – gładki, błękitny Slime z wielkimi oczami i szerokim uśmiechem. Jego struktura jest miękka, a materiał, z którego jest wykonany, sprawia, że kontroler nie tylko dobrze wygląda, ale także jest przyjemny w dotyku, co podkreśla jego unikalność w świecie gamingowych akcesoriów.

Wielką zaletą Slime Controller jest jego funkcjonalność, ponieważ nie jest to tylko zabawka dla kolekcjonerów. Mimo swojego nietypowego wyglądu, kontroler działa tak samo sprawnie jak klasyczne modele – z precyzyjnymi przyciskami, responsywnymi analogami i wszystkimi niezbędnymi elementami, które zapewniają pełną kontrolę nad grą. Można się nim cieszyć zarówno podczas grania w Dragon Quest, jak i w innych tytułach, co sprawia, że to coś więcej niż tylko ozdoba na półce. Ostatecznie jest to jednak gadżet mocno… dziwny, dlatego należy go umieścić w kategorii szalonych dziwactw dla wybitnie nietypowych fanów gier wideo.

Gadżety do PlayStation – to nie koniec!

To oczywiście nie wszystkie dziwne gadżety do PlayStation, choć na pewno dają wam przedsmak tego, co Sony i inni producenci potrafili wymyślić. Od kontrolerów w kształcie kultowych postaci, przez absurdalne akcesoria rodem z lat 90., aż po sprzęty, które balansują na granicy geniuszu i kompletnego szaleństwa — świat konsolowych dodatków potrafi zaskakiwać bardziej niż niejedna fabuła gry. Widać, że wyobraźnia twórców nie zna granic, a fani marki od Sony nieraz byli świadkami prawdziwego festiwalu kreatywności, który jednych bawił, innych zaskakiwał, a niektórych… po prostu dezorientował.

W najbliższym czasie przybliżymy wam również inne epickie gadżety — zarówno te zapomniane, jak i te, które zyskały status kultowych. Zajrzymy do archiwów branżowej ekstrawagancji, odnajdując perełki, które pokazują, jak bardzo świat gamingu potrafi być ekscentryczny. Szykujcie się na solidną dawkę nostalgii, śmiechu i zdumienia, bo jak się okaże, PlayStation to nie tylko konsole i gry. To także cała kolekcja dziwactw, które tworzą unikalną historię tej marki.

