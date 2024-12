Nowy zwiastun GTA VI już wkrótce? Teorie graczy mocno naciągane

Spekulacje na temat drugiego zwiastuna Grand Theft Auto VI od miesięcy elektryzują społeczność graczy na całym świecie. Po premierze pierwszego zwiastuna w grudniu 2023 roku, który ujawnił powrót do fikcyjnego miasta Vice City i planowaną datę wydania gry na jesień 2025 roku, fani z niecierpliwością oczekiwali kolejnych informacji od Rockstar Games.

Oczekiwania i teorie fanów

W ciągu 2024 roku społeczność graczy aktywnie spekulowała na temat daty premiery drugiego zwiastuna GTA VI. Jedna z popularnych teorii sugerowała, że zwiastun zostanie opublikowany 27 grudnia 2024 roku, opierając się na analizie wcześniejszych strategii marketingowych Rockstar Games. Niestety, tego dnia nie pojawiły się żadne nowe informacje ani materiały promocyjne dotyczące gry, co wywołało rozczarowanie wśród fanów.

Inna teoria, znana jako “teoria księżycowa”, zakładała, że Rockstar Games zaszyfrowało datę premiery zwiastuna w fazach księżyca przedstawionych w materiałach promocyjnych związanych z aktualizacjami do Grand Theft Auto Online. Według tej teorii, zwiastun miał zostać opublikowany 17 lub 22 listopada 2024 roku, jednak i te daty minęły bez żadnych ogłoszeń.

Najnowsza spekulacja dotyczy z kolei daty 7 stycznia 2025 roku. Spora część graczy uważa, że skoro tego dnia kończą się wyprzedaże Rockstar (Rockstar Holiday Sale), to będzie świetna okazja do zaprezentowania nowego trailera GTA VI. Pod postami producenta na platformie X, pojawiło się sporo komentarzy graczy, co jednak nie ma żadnego uargumentowania w faktach czy działalności Rockstar. Z drugiej strony, może ten ślepy strzał okaże się strzałem w dziesiątkę?

Stanowisko Rockstar Games

Rockstar Games, znane z utrzymywania wysokiego poziomu tajemnicy wokół swoich projektów, nie skomentowało oficjalnie żadnych z tych spekulacji. Według raportów, firma planuje rozpocząć intensywną kampanię marketingową GTA VI na wiosnę 2025 roku, co sugeruje, że kolejne materiały promocyjne mogą pojawić się dopiero wtedy.

Reakcje społeczności i wpływ na rynek gier

Brak nowych informacji o GTA VI w 2024 roku nie osłabił entuzjazmu fanów. Wielu z nich kontynuowało dyskusje na forach internetowych, dzieląc się swoimi oczekiwaniami i teoriami na temat gry. Niektórzy zaczęli nawet spekulować na temat potencjalnych szczegółów dotyczących “Grand Theft Auto VII”, tworząc dedykowane subreddity i angażując się w żywe debaty na ten temat.

Oczekiwanie na GTA VI wpłynęło również na rynek gier wideo. Wielu wydawców unika planowania premier swoich tytułów w okresie, w którym spodziewana jest premiera nowej gry od Rockstar Games, obawiając się konkurencji z tak wyczekiwanym tytułem. Według raportów, niektórzy deweloperzy opóźniają swoje projekty, aby uniknąć bezpośredniej rywalizacji z GTA VI.

Premiera GTA VI odbije się szerokim echem w branży gier

Mimo braku nowego zwiastuna w 2024 roku, oczekiwanie na Grand Theft Auto VI pozostaje na wysokim poziomie. Społeczność graczy z niecierpliwością czeka na kolejne informacje od Rockstar Games, mając nadzieję, że 2025 rok przyniesie upragnione wiadomości i materiały promocyjne dotyczące jednej z najbardziej oczekiwanych gier dekady.

W międzyczasie, fani mogą jedynie spekulować i dzielić się swoimi teoriami, czekając na oficjalne ogłoszenia od dewelopera.

Źródła: Gamerant.com, AS.com, Polygon.com, X.