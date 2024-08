GTA VI nie pójdzie na Xbox Series S? Eksperci mają poważne obawy…

W sieci pojawiły się wątpliwości dotyczące tego, czy konsola Xbox Series S poradzi sobie z nadchodzącym GTA VI. Spektakularny zwiastun pokazał nam walory graficzne produkcje, jednak te mogą być nie do uciągnięcia na słabszym urządzeniu Microsoftu. W sprawie wypowiedzieli się eksperci z Digital Foundry, których zdaniem możemy spodziewać się sporych cięć graficznych.

GTA VI nie dla Xbox Series S?

Xbox Series S to świetna konsola. Za mniej niż 1000 złotych pozwala nam wkroczyć w świat najnowszych gier i uruchamiać takie hity, jak Baldur’s Gate 3, Starfield czy inne produkcje, które dopiero co pojawiły się na rynku. Niska cena niesie ze sobą jednak pewne kompromisy, głównie w sprawie wydajności. Najsłabsza konsola tej generacji widocznie odstaje od swoich “większych” braci, zarówno od Series X jak i PlayStation 5. Coś za coś. Do tej pory jakoś dawaliśmy z tym radę, choć problemy mogą pojawić się w przypadku GTA VI.

Zdaniem ekspertów z Digital Foundry, ta gra może stanowić ogromny problem dla małego Xboksa. Mnogość efektów graficznych, ray tracing, szczegółowe modele postaci i wszystko to, co przygotowali twórcy będzie raczej ciężarem nie do udźwignięcia. Ich zdaniem, gra może domyślnie celować w rozdzielczość 720p na Series S. Inaczej po prostu nie zadziała.

Ale zaraz, czemu w takim razie nie można obniżyć np. jakości śledzenia promieni lub wyłączyć niektórych efektów? Zdaniem redaktorów DF, to zaburzyłoby całkowity obraz produkcji przygotowywanej przez Rockstar. W ten sposób należałoby poświęcić jeszcze więcej trudnej pracy na dostosowanie gry pod konsolę Microsoftu zbytnio zmieniając jej obraz. Lepszym rozwiązaniem wydaje się być zatem obniżenie liczby wyświetlanych pikseli.

Źródło: Reddit