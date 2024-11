GTA VI ma wykorzystać najnowsze, dotąd niewidziane funkcje PS5 Pro

No cóż – skoro gra ma być nawet sprzedawana w zestawach z najnowszą platformą Sony, to nic w tym dziwnego. Japońska korporacja miała podpisać specjalną umowę na marketingową współpracę właśnie z kolejną częścią kultowej serii Grand Theft Auto.

GTA VI jeszcze lepsze na PS5 Pro

Insider HipHopGamer w przeszłości twierdził, że widział GTA VI w akcji (i nie chodziło o wielkie przecieki), a teraz powrócił z nową porcją informacji. Od razu przestrzegam jednak, iż nie jest to nic oficjalnego, więc polecam podchodzić do tego z dystansem. Niemniej plotki, o ile w ogóle można tak stwierdzić, brzmią dość sensownie i wiarygodnie. Szczególnie patrząc na to, że Sony mocno współpracuje z Rockstar Games.

GTA VI ma trafić rzecz jasna na PlayStation 5 Pro, ale nie chodzi tu tylko o dostosowanie do ulepszeń graficznych i kompatybilności z konsolą. Deweloperzy z Rockstara mają bardzo mocno pracować nad implementacją i rozwinięciem nowego narzędzia PSSR 2.0. Rozwiązanie to jest jednym z głównych punktów, którym Sony stara się przekonać graczy do nowej konsoli. Mówimy o skalowaniu rozdzielczości w celu zwiększenia płynności bez większego wpływu na jakość graficzną, czyli autorskiej odpowiedzi na DLSS.

Przy czym GTA VI ma korzystać z drugiej iteracji narzędzia, oznaczonej numerkiem 2.0. Wedle insidera, stosowna aktualizacja powinna pojawić się z czasem dla innych gier, które wykorzystają ulepszone narzędzie, choć na razie samo Sony nawet nie zasugerowało, że w ogóle nowa wersja powstaje. PSSR 2.0 ma zostać włączone wraz z aktualizacją oprogramowania układowego w przyszłości i pozwoli na “oszałamiającą” rekonstrukcję obrazu. Patrząc niestety na spore problemy z PSSR, nie sposób nie odgadnąć, że musi nadejść jakaś poprawka.

