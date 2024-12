Rok temu dowiedzieliśmy się o nadchodzącym pierwszym zwiastunie GTA VI. Ten po kilku dniach trafił wreszcie do sieci, rozbudzając emocje tlące się nieustannie do dziś. Czy już niedługo Rockstar zaprezentuje nowy materiał? Wiele na to wskazuje, ponieważ na kanale YouTube studia wprowadzono interesujące zmiany. Te mogą zwiastować pojawienie się nowego materiału i to już wkrótce.