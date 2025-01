Sklep puścił parę? Wyciekła możliwa data premiery GTA VI

No cóż – to kiedyś musiało nastąpić. Wielka niewiadoma, która może okazać się prawdą lub też placeholder albo totalnie losowa data premiery jednej z najbardziej wyczekiwanych gier… w historii tak naprawdę. O ile w ogóle uda się wydać GTA VI w 2025 roku (co nie jest takie pewne), tytuł miałby trafić do graczy już we wrześniu.

Zobacz też: Wszystko co wiemy o GTA VI. Trailer, miejsce akcji, data premiery, bohaterowie i nie tylko!

GTA VI z datą premiery („przeciekniętą”)

Jak do tej pory informowało Take-Two, nowe Grand Theft Auto ma trafić na rynek „jesienią 2025 roku”. Jest to nawet całkiem konkretna data, ale niestety obejmująca kilka miesięcy. Jeśli wierzyć nowym plotkom w tej sprawie, dokładna data premiery GTA to 17 września 2025 roku.

Taka data pojawiła się w listingu jednego z urugwajskich sklepów z grami wideo, XUruguay. Co ciekawe, jest to dość precyzyjna data, bo nie mówimy o ostatnim dniu danego miesiąca, który zazwyczaj oznacza placeholder. Do tego wypada ona dokładnie 12 lat od premiery poprzedniej odsłony, GTA V. Ponadto sklep bardzo szybko usunął tę informację ze swojej strony. W sieci oczywiście nic nie ginie.

Jak jednak twierdzi serwis 80 Level, sklep XUruguay ma rzekomo koneksje z PlayStation. Jeden z lokalnych graczy skontaktował się z pracownikami, aby dowiedzieć się więcej, a ci twierdzili, że często mają informacje bezpośrednio właśnie od Sony w sprawie dat premier nowych gier i tego, co sprzedają. To miałoby w teorii wyjaśniać, skąd sklep zna jedną z najważniejszych tegorocznych dat gamingowych, gdy nawet Take-Two nie przekazało żadnego oficjalnego komunikatu.

Nic więc dziwnego, że na karcie gry widnieje tam teraz nowy opis, według którego GTA VI to „nowa odsłona GTA na next-geny”, powstająca ekskluzywnie (?) na PS5. No ale cóż – to nadal spekulacje. Sam XUruguay ma jednak bardzo dobrą reputację, cieszy się sporym zainteresowaniem klientów i zdecydowanie nie mówimy o oszustach. Tym bardziej dziwi, że „ot tak” pojawiła się tam tak konkretna data premiery. Czekamy na więcej informacji w sprawie. Osobną kwestią nadal pozostaje możliwa cena gry…

Źródło: Gizmochina + 80 Level