GTA VI będzie “niezwykłe i warte oczekiwania”. Prezes Take-Two nie szczędzi pochwał

Wielkimi krokami zbliża się do nas koniec roku, a my od ponad 12 miesięcy nie otrzymaliśmy żadnej nowej formy zapowiedzi gry. GTA VI to paradoksalnie wielka tajemnica, bo jedyne, co ukazało się do tej pory, to jeden trailer. Tymczasem do graczy postanowił zwrócić się prezes Take-Two, czyli wydawcy gry. Jego zdaniem, zdecydowanie warto będzie czekać na tę produkcję.

GTA VI warte czasu i naszych oczekiwań

Ponad rok minął od opublikowania ostatniego i na razie jedynego trailera GTA VI. Wiele osób zaczęło wątpić w to, czy tytuł w ogóle ukaże się w przyszłym roku i nie ma co się dziwić. Gra faktycznie zdaje się oddalać w czasie, wraz z kolejnymi miesiącami bez nowych, oficjalnych informacji. Czy tak będzie w rzeczywistości? To się dopiero okaże. Na razie jednak możemy sprawdzić, co do powiedzenia miał CEO firmy Take-Two, czyli wydawcy gry.

Dyrektor generalny Strauss Zelnick wypowiedział się ostatnio na temat gry i miał same dobre informacje. Może i obyło się bez konkretów, ale przynajmniej potwierdził to, na co wszyscy liczyliśmy — na grę naprawdę warto będzie poczekać. “Powiedziałbym, że będzie to coś niezwykłego i wartego czekania pod każdym względem“.

Zdecydowanie słuchamy opinii naszych fanów, absolutnie. W naszym biznesie musisz i możesz. Ale pamiętaj, że największe hity to zawsze te, których się nie spodziewasz. Wszystko, co robimy, musi być nowe i inne, a nie pochodne. Więc z definicji, kiedy ludzie komentują coś, co jest na rynku, oznacza to, że patrzą na coś, co już było. Nasze zespoły skupiają się na tym, co nowe, o czym nawet nie pomyślałeś, na przykład myślałeś, że się tego spodziewasz, ale to jest o wiele większe, o wiele lepsze, bardziej ekscytujące i piękniejsze, niż mogłeś sobie wyobrazić.

Strauss Zelnick

Choć konkretów brak, to najpewniej czeka nas bardzo intensywny okres w 2025 roku. Twórcy i wydawca będą musieli wreszcie rozpocząć akcję promocyjną, a co za tym idzie, z pewnością pojawią się kolejne tak wyczekiwane materiały. Pozostaje śledzić i być na bieżąco — na przykład nasz specjalny dział poświęcony nowemu GTA.

Źródło: wccftech.com