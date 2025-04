53 gry za darmo na Steam. Premiery kwietnia zaskakują i są za 0 zł

Aktualizujemy nasz tekst, w którym prezentujemy najlepsze gry za darmo na Steam z tego miesiąca. Kwiecień obrodził, więc do pobrania czeka kilkadziesiąt tytułów, w tym niezłe FPS-y, horrory, platformówki, przygodówki, gry logiczne i wiele więcej. Mamy nawet emerytów na dopalaczach, zatem możecie się nieźle zaskoczyć niektórymi bezpłatnymi grami. Przeglądajcie i przekonajcie się, że wcale nie musicie płacić, by zdobyć fajne gry – tutaj wszystko jest za free.

Darmowe gry na Steam to temat rzeka, ale trzeba wiedzieć, jak je odnaleźć w zalewie codziennych nowości trafiających na platformę firmy Valve. My codziennie wybieramy dla was interesujące gry za darmo, a w kwietniu opisaliśmy już około 100 tytułów free to play. Lecz które z nich są najlepsze, które się wybiły lub było o nich najgłośniej? Właśnie po to powstał ten tekst, żebyście mieli wszystko w jednym miejscu.

Choć kwiecień jeszcze trwa, już teraz możecie zobaczyć 53 najlepsze gry za darmo z tego miesiąca. A to jeszcze nie koniec, ponieważ planujemy przynajmniej jeszcze jedną aktualizację treści w przyszłym tygodniu, więc zapewne dołożymy do obecnej puli kolejne kilkanaście świeżych premier free to play. Już teraz wybór jest przeogromny, a fani gier niezależnych poczują się jak w raju. Lecz nie myślcie, że prezentujemy jedynie małe pikselowe indyki, ponieważ w naszym zestawieniu są również tytuły z piękną oprawą graficzną, wykorzystującą nawet technologię Unreal Engine 5 oraz ray tracing.

Pamiętajcie, że każdą z gier pobierzecie za darmo i zachowacie na zawsze na swoim koncie. Wszystkie zdobędziecie bezpośrednio na platformie Steam!

REGION55

W kwietniu na platformie Steam zadebiutowała nowa, darmowa gra FPS o nazwie REGION55, skierowana do miłośników dynamicznych strzelanek wieloosobowych. Tytuł oferuje intensywną rozgrywkę w trybie Free-For-All, gdzie każdy gracz walczy na własną rękę, dążąc do zdobycia jak największej liczby eliminacji przed upływem czasu.

REGION55 przypomina klasyczne arenowe shootery, kładąc nacisk na szybkie tempo, refleks i znajomość map. Gracze mają możliwość personalizacji broni oraz korzystania z dodatkowych opcji taktycznych, co dodaje głębi strategicznej do rozgrywki. Mapy są zróżnicowane, choć utrzymane w kompaktowym formacie, co sprzyja dynamicznym starciom.

Old Timer Transport

Oto nietuzinkowa gra zatytułowana Old Timer Transport, która już teraz dostępna jest całkowicie za darmo. Ten tytuł to pełna humoru i chaosu produkcja, w której gracze wcielają się w zrzędliwego emeryta poruszającego się po mieście Bompidorm na turbodoładowanym skuterze inwalidzkim.

Celem jest zbieranie ludzi rozrzuconych po mapie i dostarczanie ich do punktów pomocy, rywalizując jednocześnie z innymi graczami w trybie PvP. Gra wyróżnia się dynamiczną akcją, zastosowaniem fizyki ragdoll oraz nieprzewidywalnymi zdarzeniami, które często prowadzą do zabawnych sytuacji.

Gra spotkała się z ciepłym przyjęciem ze strony społeczności Steam, uzyskując obecnie średnią ocenę 92 na 100, opartą na 14 recenzjach graczy. Użytkownicy doceniają Old Timer Transport za świeże spojrzenie na gameplay, zabawny klimat oraz pełne energii potyczki na zmodyfikowanych skuterach inwalidzkich po ulicach Bompidorm. Dodatkowego uroku dodaje tryb online dla wielu graczy, a także elementy przypadkowości i lekkiego chaosu, które czynią rozgrywkę jeszcze bardziej wciągającą.

Clockword Sword

Na platformie Steam zadebiutowała pełna wersja gry Clockwork Sword, oferując graczom darmową przygodę w świecie dynamicznego hack’n’slasha. Tytuł opuścił fazę wczesnego dostępu 22 kwietnia 2025 roku i przenosi nas do wielopoziomowego muzeum opanowanego przez zdeprawowane automaty.

Gracze wcielają się w postać uzbrojoną w modyfikowalną broń, którą można dostosować do własnego stylu walki poprzez różne formy, ładunki i zębatki. System walki pozwala na płynne przełączanie się między dwoma trybami broni, co w połączeniu z mechaniką „ciśnienia” umożliwia wykonywanie potężnych ataków specjalnych.​

Aktualizacja 1.0 wprowadziła nowe elementy, takie jak efekt kwasu, dwóch dodatkowych przeciwników, minibossa oraz finałowego bossa – Mechaniczną Hydrę. Dodano również system punktowy, który zwiększa regrywalność tytułu.

