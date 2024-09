Rockstar chciał zapłacić “grosze” artyście za utwór do GTA VI. “Pie******e się”

Rockstar Games, miliardowa firma o niebotycznych zyskach tak naprawdę z tylko jednej gry (z pewnym sukcesem dotyczącym nowego Grand Theft Auto VI) oferowała artyście jedynie… 7500 dolarów za jego utwór i dożywotnie tantiemy z gry. A przynajmniej on sam tak twierdzi.

Ostatnio fani GTA “nie najedli się zbyt dobrze”. W necie pojawia się coraz więcej przecieków o potencjalnym przesunięciu premiery GTA VI na 2026 rok. Nie da się jednak ukryć, że choć to niepotwierdzone plotki, raczej każdy się tego spodziewał. Firma najwyraźniej i tak zmierza do finiszu, obecnie zastanawiając się nad soundtrackiem. Jednym z utworów, które mogliby usłyszeć gracze, jest piosenka synthpopowej grupy Heaven 17.

Martyn Ware, członek zespołu, opisał na Twitterze rzekomego e-maila, jakiego miał otrzymać od Rockstar Games. Firma postanowiła zaproponować mu wykupienie nie tylko licencji na sam utwór, ale również i na dożywotnie tantiemy z tytułu wykorzystania go w grze. Brzmi, że się tak wyrażę, “drogo” i słusznie – za takie rzeczy płaci się często mnóstwo pieniędzy. Rockstar zaproponował jednak tylko… 7500 dolarów.

Niedawno moi wydawcy skontaktowali się ze mną w imieniu Rockstar Games w sprawie możliwości wykorzystania Temptation w nowym Grand Theft Auto VI. Naturalnie podekscytowany ogromnym bogactwem, które wkrótce miało trafić w moje ręce, przewinąłem do dołu e-maila z ofertą… BYŁO TO 7500 USD – za wykupienie wszelkich przyszłych tantiem z gry – na zawsze… Aby umieścić to w kontekście, Grand Theft Auto 6 [zapewne błąd i chodziło o GTA V – dop. red.] zarobiło, czekajcie na to… 8,6 miliarda dolarów. Ach, ale pomyśl o popularności! Pie******* się.

– napisał na Twitterze muzyk