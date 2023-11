GTA VI z niesłychanie zaawansowaną AI u NPC-ów? Wymowne słowa prezesa Take-Two

Niedawno odbył się Paley International Council Summit, czyli wydarzenie związane z przyszłością technologii, ale też finansów, gospodarki i mediów. Event gościł wielu prezesów wielkich firm. Nie mogło więc zabraknąć Straussa Zelnicka, prezesa Take-Two. Poruszył on temat związany z grami wideo, który może rozbudzić nadzieje u wszystkich tych, którzy czekają na GTA VI.

GTA VI z zaawansowanym AI?

Zelnick podkreślił rolę zaawansowanej sztucznej inteligencji w grach wideo, a szczególnie – u projektowania zachowania NPC-ów. Jego zdaniem drzemie w tym rozwiązaniu wielki potencjał. Może on wpłynąć na przyszłość gier, które mogłyby oferować niemal rzeczywiste „żyjące” miasta. Do tej pory zachowanie NPC było ściśle oskryptowane, ale co przyniesie przyszłość?

Jesteś grywalną postacią, wchodzisz w interakcję z postacią niegrywalną. Ta interakcja jest obecnie oskryptowana. Postacie niegrywalne nie są zbyt interesujące. Można sobie wyobrazić, że wszyscy NPC stają się naprawdę interesujący i zabawni. – podkreślił prezes Take-Two

GTA VI ma dostać zwiastun już w przyszłym miesiącu. Zelnick został więc zapytany, czy chodzi mu o kolejną część Grand Theft Auto. Wszak tytuł mógłby wiele zyskać, gdyby gracze spotkali w nim względnie „myślące” postacie poboczne. Odmówił jednak komentarza.

Mogę potwierdzić, że Rockstar pracuje nad kolejną odsłoną serii Grand Theft Auto. Więcej niż to powiem Wam Rockstar. – dodał

Także nie ma nic pewnego, prócz tego, że Take-Two jest faktycznie zainteresowane takimi rozwiązaniami. Rockstar wszak ma podobno wprowadzić istną rewolucję w gamingu.