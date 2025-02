GTA VI grywalne od początku do końca? Premiera w 2025 roku jednak nadal możliwa

Jeśli wierzyć byłemu pracownikowi Rockstar Games – który w końcu powinien dość dobrze orientować się w sposobie działania studia – GTA VI nie powinno nic przeszkodzić, aby gra zadebiutowała w 2025 roku.

GTA VI nadal w 2025 roku

Niedawno wyciekła rzekomo konkretna data premiery najbardziej oczekiwanej gry tego roku, Grand Theft Auto VI. Mimo że nowych, oficjalnych informacji tak naprawdę nie ma, i tak mówimy o tytule, który jest na ustach wszystkich. Zresztą, nic dziwnego, skoro znany dataminer wskazuje na dość odważny krok w związku z dystrybucją gry na premierę.

W każdym razie teraz o produkcji wypowiedział się Mike York, były animator z Rockstar Games pracujący m.in. nad Red Dead Redemption 2 czy GTA V. Kierując się swoim doświadczeniem, Grand Theft Auto VI może być już w pełni grywalne od początku do końca, a deweloperzy obecnie pracują nad tym, aby wyeliminować bugi i finalnie „doszlifować” grę.

Zakładam, że gra jest już prawdopodobnie grywalna, a kilka osób testuje ją od początku do końca. – twierdzi York

Jeśli więc wierzyć przeczuciu (doświadczeniu?) byłego pracownika firmy, GTA VI faktycznie może zadebiutować w 2025 roku. Co prawda na tę datę premiery wskazywał samo Rockstar, ale nie zostało to jeszcze przesądzone. Jeśli jednak przez kolejne miesiące twórcy zajmą się udoskonalaniem ukończonej przygody, raczej nie powinno być dużych obsuw. Przypomnijmy, że nowe GTA miałoby trafić do graczy na jesień tego roku. Na razie jedynie na PS5 i Xbox Series X/S.

Źródło: tech4gamers