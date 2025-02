Co z tym GTA VI na PC? Nowe doniesienia

Posiadacze pecetów często czują się poszkodowani w obliczu kolejnych gier tworzonych przez Rockstar. Firma od lat decyduje się najpierw na debiut swoich gier na konsolach, dopiero później przygotowując port na PC. Czy tak będzie również w przypadku GTA VI? Tak – to już potwierdził pierwszy trailer gry sugerujący premierę na konsolach w 2025 roku. Co z wersją na komputery?

Okazuje się, że niektórzy co nieco już wiedzą na jej temat. Taką osobą jest Ronald van Veen, prezes Corsair Gaming, czyli firmy tworzącej akcesoria i sprzęt gamingowy. Na jednym z ostatnich spotkań wyjawił, że jest przekonany o debiucie nowego GTA na PC jeszcze na początku przyszłego roku. Tak,

GTA 6 to prawdopodobnie to, o czym wszyscy mówią. I myślę, że zobaczymy to na własne oczy pod koniec roku na konsolach. Z tego, co teraz rozumiem, wyjdzie jesienią na konsolach, a na PC na początku 2026 roku — to wieści, które dla pecetowych graczy są jak najbardziej pozytywne.

Pojawiały się już głosy, że debiut gry na komputerach miałby zostać opóźniony nawet o rok — jeżeli słowa prezesa znajdą potwierdzenie w planach Rockstara, to na tę wersję nie będziemy musieli czekać aż tak długo. Czy waszym zdaniem taki relatywnie szybki debiut jest realny?

Zobacz też: Assassin’s Creed Shadows sprzedaje się świetnie. Ubisoft liczy na rekordowy wynik

Zanim jednak nadejdzie czas debiutu wersji pecetowej, odbędzie się wielka premiera na konsole. Ta początkowo była zapowiadana na 2025 rok i… wydaje się, że termin ten zostanie dotrzymany. Mimo wielu plotek sugerujących poślizg, doniesienia z Take-Two i nie tylko zdają się potwierdzać okienko premierowe ustawione na okres jesień-zima tego roku. Oby tak się stało — wszyscy są już bardzo zmęczeni wyczekiwaniem na nowe GTA. Wy też, prawda?

Źródło: gamingbolt.com