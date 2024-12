Nie kupujcie PS5 Pro dla GTA VI. Niekoniecznie będzie się to opłacać

Znany leaker gier Rockstar Games przestrzega, przed wczesnym kupowaniem PS5 Pro tylko dla GTA VI. Jego zdaniem niekoniecznie będzie to sensowny zakup.

PlayStation 5 Pro jak na razie potrafi radzić sobie naprawdę imponująco, choć nie zawsze. Konsola wspiera zupełnie nową funkcję skalowania rozdzielczości (PSSR to coś jak DLSS, ale od Sony), która powoduje spore problemy w niektórych tytułach. Czy więc może działać lepiej w nowym Grand Theft Auto?

GTA VI z ulepszeniami dla PS5 Pro, ale niekoniecznie opłacalnymi

Znany leaker Rockstar Games, niejako Ben (VideoTechUK), w przeszłości kilkukrotnie udowadniał, że zna się na swoim fachu. Wyciągając informacje i dane z plików oraz przekopując dane firmy, przedwcześnie zdradził datę premiery Red Dead Redemption na PC. Jego najnowsze słowa nie pochodzą jednak z przecieków, a z własnego doświadczenia i niepewności. Jest on bowiem jednym z użytkowników PS5 Pro, który niekoniecznie jest zadowolony ze swojego zakupu.

Wydawać by się mogło, że teraz mści się na firmie, która nie była w stanie dostarczyć odpowiednio dopracowanego PSSR, z eliminacją kluczowych błędów w wielu tytułach. Z drugiej strony nie sposób nie przyznać mu trochę racji, że przedwczesne kupowanie ulepszonej konsoli dla GTA VI niekoniecznie ma sens. “Mówiąc z mojego doświadczenia z PS5 Pro, nie polecam konsoli” – zaczyna swoje słowa Ben.

Garść tytułów AAA wygląda gorzej z powodu PSSR i prawie miesiąc po premierze gry te nie zostały naprawione (Silent Hill 2, Outlaws/Jedi Survivor, Avatar itp.). Poczekaj z zakupem do 2025 roku. Jeśli jesteś fanem GTA, wstrzymaj się, aż Rockstar ogłosi szczegóły dotyczące ulepszeń PS5 Pro. Rockstar musi wspierać PS5 Pro dla GTA VI, ponieważ jest to część nowej polityki certyfikacji. Mogą to być proste ulepszenia rozdzielczości lub lepszy ray tracing, więc poczekaj. – wyjaśnia leaker

Rekomenduje on więc wstrzymanie się z zakupem i rozważenie go dopiero, gdy Rockstar Games oficjalnie ogłosi ulepszone funkcje dla gry. Jakiś czas temu spekulowano przecież, że nowe GTA może wspierać zupełnie nowe i ulepszone narzędzia konsoli. Z drugiej strony wiele osób nie uważa, aby 4K i 60 klatek na sekundę było możliwych do osiągnięcia nawet w wydaniu Pro.

Źródło: Gameranx