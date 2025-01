Kontenery, matematyka, teorie spiskowe i data nowego zwiastuna GTA VI

Do tej pory wszyscy naśmiewają się z wyczytywania daty pokazu GTA VI z… Księżyca, ale fani regularnie przebijają samych siebie. Tym razem połączyli ze sobą tyle losowych “kropek”, że aż się robi przykro, ale hej – przynajmniej można znów zagłębić się w tę króliczą norę Rockstar Games.

Sprawdź też: Gry nadal są za tanie. Deweloper Baldur’s Gate III uważa, że tylko GTA VI może podnieść ceny

GTA VI na nowym zwiastunie dzięki kontenerom

Niedawno Rockstar Games postanowił przekonać graczy do tego, aby zalogowali się w GTA Online. Firma opublikowała najzwyklejszy w świecie post reklamujący możliwego do odebrania, darmowego dla posiadaczy abonamentu GTA+ Vapid Dominatora GT, czyli ekskluzywny samochód dla fanów mocnych, wyścigowych wrażeń. Wpisowi w mediach społecznościowych towarzyszy zdjęcie Dominatora na tle kontenerów dostawczych. W zasadzie – nic specjalnego.

Ale nie – to nie wszystko! Fani już teraz grzmią i wydaje im się, że w końcu zrozumieli, kiedy pojawi się drugi zwiastun oczekiwanego GTA VI. Jeden z internautów dostrzegł cyfry umieszczone na przednim kontenerze. Wśród nich wyróżnia się jednak cyfra “2”, oznaczona osobno, co dla niektórych detektywów oznacza po prostu “drugi zwiastun”. Zsumowanie cyfr nad dwójką daje nam razem 30. No dobra, ale co to oznacza?

Rany, no – jeszcze nie wiecie? Przecież to tylko kontenerowa matematyka. 30, czyli z jakiegoś powodu 30 stycznia. Czemu akurat stycznia? Rany, to banalne – 6 lutego Take-Two przeprowadzi kolejne sprawozdanie finansowe. Zapytacie “okej, i co z tego?”, ale ja Wam odpowiem, że chyba wszystko dzięki temu staje się jasne. Przynajmniej wedle internautów, którzy akurat celnie spostrzegli, że wcześniejsze daty debiutu dwóch ostatnich premier Rockstar Games ogłoszono właśnie w czwartki. 30 stycznia to czwartek, na dodatek ostatni przed spotkaniem z inwestorami, więc dla wielu to jasny dowód na rychłą premierę 2. zwiastuna GTA VI. Rany, jakie to banalne.

Źródło: VG247