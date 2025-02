Aktor Michaela z GTA V mówi o GTA VI. Hype wystrzelił jeszcze bardziej

Wiemy już całkiem sporo o GTA VI, ale większość z tego pochodzi z przecieków i domysłów, aniżeli faktycznych, oficjalnych wieści udostępnianych przez deweloperów. Jeśli uda się wydać grę w tym roku, już niebawem powinniśmy otrzymać jakieś konkretniejsze materiały. Póki co pozostają spekulacje.

GTA VI będzie co najmniej „fantastyczne”

GTA V samo w sobie okazało się niebywałym sukcesem i jedną z najpopularniejszych gier w historii. W jednej z kluczowych ról wystąpił tam Ned Luke, aktor wcielający się w postać Michaela De Santa. Niedawno rozmawiał z kanałem Fall Damage, którego to redakcja zapytała go o to, co wie w związku z GTA VI. Okazuje się, że aktor najwyraźniej widział grę i był w stanie jeszcze bardziej spotęgować hype na nią.

Nigdy nie wiesz, co zrobi Rockstar. Mówię Wam: bądźcie cierpliwi. Warto będzie czekać. Z tego co widziałem, będzie niesamowicie. Przebiją nasze liczby. – powiedział Ned Luke

Aktor nawiązuje przy tym do „liczb”, czyli sprzedaży i popularności i tak szalenie uwielbianego Grand Theft Auto V. Skoro więc on sam jest pewien, że kolejna odsłona spotka się z jeszcze większym zainteresowaniem… no cóż, aż strach pomyśleć, o jakich konkretnie liczbach mówimy. Luke przewiduje, że w dniu premiery tytuł zarobi około 1,3 mld dolarów (800 mln dolarów przy debiucie „piątki”).

Nie wiemy niestety, czy Michael albo sam Ned Luke w nowej roli pojawią się w kolejnej części. Wcielający się w Trevora Steven Ogg nie ukrywał, że chciałby wystąpić w GTA VI, ale najpewniej tak się nie stanie. Czy jego towarzysz powróci? No cóż – na razie to nic pewnego. Pewien jest za to hype, który z tygodnia na tydzień wędruje coraz wyżej.

Źródło: GameSpot