Take-Two mówi o dacie premiery GTA VI

To już kolejne potwierdzenie, że Rockstar Games jest na właściwej drodze. Wydawca zapewnia, że nowe Grand Theft Auto ma nadal zadebiutować w przyszłym roku, choć gracze regularnie w to nie wierzą.

GTA VI nadal w 2025 roku

Seria GTA przyzwyczaiła nas do jednego – do opóźnień. I to czasami nawet rocznych, wywołujących u wielu fanów dreszcze, gdyż już zdarzało się, że wielce wyczekiwana premiera musiała być wyczekiwana jeszcze bardziej. Z GTA VI wszyscy spodziewają się, że będzie podobnie. Tymczasem Take-Two nadal utrzymuje, że gra jest na dobrej drodze do premiery w przyszłym roku.

W najnowszym raporcie finansowym korporacja znów podkreśliła, że GTA VI powinno zadebiutować w obiecanym wcześniej terminie, czyli na jesień 2025 roku. Tym samym przyznano także, że w podobnym okresie gracze mogą spodziewać się nowej Mafii i Borderlands.

Dzięki wielu ekscytującym nowym tytułom, które pojawią się w roku fiskalnym 2026 – w tym GTA VI jesienią, Borderlands 4 i Mafia: The Old Country – spodziewamy się stworzyć długoterminową wartość dla naszych akcjonariuszy. – potwierdza Take-Two

Jak na razie, to zdecydowanie najważniejsza oficjalna wiadomość od czasu zapowiedzi gry. Nowe GTA powstaje po cichu w studiach Rockstara (a ludzie próbują dojrzeć, co się szykuje), lecz w zasadzie od pierwszego zwiastuna sprzed roku, nie dostaliśmy żadnych nowych informacji. Nie zdziwiłbym się, gdyby nowy zwiastun pojawił się także w grudniu, mniej więcej rok po wypuszczeniu poprzedniego.

GTA VI ma umożliwić graczom wolność, o jakiej się nigdy nam się nie śniło. Resztę kluczowych informacji w sprawie gry znajdziecie w tym artykule.

