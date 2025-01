Ile będzie kosztować GTA VI? Gracze obawiają się ceny

Czy zastanawialiście się, ile może kosztować nadchodzące GTA VI? W obliczu tak ogromnych wydatków ze strony Rockstara i procesu produkcyjnego trwającego około 10 lat cena gry może być zaskakująca. Teoretycznie, branżowym standardem jest obecnie 70 dolarów za dużą i nową produkcję. Niewykluczone jednak, że Rockstar pokusi się o przebicie tej bariery i zafundowanie nam zupełnie nowej, wyższej wyceny swojej wyczekiwanej produkcji. Niektórzy fani się tego obawiają i w sumie mają powody.

Znany insider Jez Corden pokusił się o stworzenie specjalnej ankiety na Twitterze (czy tam portalu X). Zapytał się ludzi, ile ci byliby w stanie maksymalnie zapłacić za nowe GTA. W głosowaniu wzięło udział ponad 11 tysięcy osób, z których 60% uznało, że maksymalna cena to 70 dolarów właśnie. 16% stwierdziło, że mogą wydać do 80 dolarów, podczas gdy co piąty uznał, że nawet “stówka” będzie w porządku.

Zdecydowana większość woli pozostać przy dotychczasowym standardzie. Da się to zrozumieć. Gry są i tak drogie, a decyzja Rockstara o przebiciu muru na pewno poskutkowałaby tym, że również inni wydawcy zaczęliby swoje gry wyceniać drożej. O ile w przypadku GTA VI można by to przełknąć, tak niekoniecznie będzie to dobry znak w kontekście “zwykłych” premier.

Źródło: tech4gamers.com