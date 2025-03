GTA VI faktycznie może kosztować 100 dolarów. „Niespotykana wcześniej cena”

Analityk Michael Pachter z firmy Wedbush Securities pokusił się o komentarz w głośnej sprawie potencjalnej ceny Grand Theft Auto VI, dolewając tym samym oliwy do ognia. Bodaj najbardziej wyczekiwana premiera w historii może kosztować nawet 100 dolarów. O tym mówi się zresztą od dawna i Pachter nie jest pierwszym analitykiem z takim wnioskiem. Podobno w branży panuje poruszenie, bo wydawcy mają nadzieję, że GTA VI faktycznie przesunie granice cen powyżej standardowych 70 dolarów, dzięki czemu i inni będą mogli kosić więcej. Czy graczom nie będzie to przeszkadzało?

Sądzimy, że firma planuje sprzedawać grę w niespotykanej wcześniej cenie i podejrzewamy, że kierownictwo może zachęcić konsumentów do płacenia 100 USD lub więcej za sztukę, nagradzając ich dużą ilością waluty w grze do wydania w GTA Online. – twierdzi analityk

Jak przykład tego, że takie zagranie ma sens, analityk podaje Call of Duty. Kolejne odsłony cyklu premium od dawna są ze sobą związane i zintegrowane m.in. z darmowym Warzone. W przypadku Activision miało to „doprowadzić do 40% wzrostu sprzedaży Call of Duty w wersji premium; w przypadku Take-Two uważamy, że udana integracja GTA Online i GTA VI może doprowadzić do ceny 100 USD za grę premium”.

Warto zaznaczyć, że to właśnie Take-Two przepchnęło nowy (obecny) standard cen. NBA 2K21 okazało się pierwszą grą na obecną generację konsol w cenie właśnie 70 dolarów.

Źródło: VGC