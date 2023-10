GTA 6 ze „sprytnymi” animacjami? System opracowany w Rockstar Games

Choć nadal cisza w kwestii oficjalnej zapowiedzi GTA 6, to mamy dla Was kolejne niezwykle ciekawe doniesienia. Nie pochodzą one bezpośrednio od Rockstar Games, więc traktujmy je póki co z przymrużeniem oka. Lecz jeśli informacje się potwierdzą, będziemy mogli liczyć na niesamowicie oryginalny system animacji w kolejnej części serii Grand Theft Auto.

GTA 6 i animacje, jakich jeszcze nie było?

W jednym z przecieków dotyczących GTA 6 pojawił się Tobias Kleanthous. Któż to taki? Małe śledztwo zostało poczynione przez użytkownika forum Reddit posługującego się pseudonimem Tobbelobben30. Dotarł on do interesujących danych. Okazało się, że Kleanthous współpracował z firmą Rockstar Games w latach 2014-2021. W tym czasie specjalizował się w sztucznej inteligencji/rozgrywce i animacji.

Jednak najciekawsze jest to, że Kleanthous jest także głównym wynalazcą i autorem patentu o nazwie System and Method for Virtual Character Locomotion. Na swoim profilu LinkedIn napisał on, że system dotyczy kontroli animacji za sprawą nowych technologii, które opracowano i wdrożono w Rockstar Games.

Pomyśl na przykład o postaci w grze, która chodzi w deszczu, czuje się zmęczona lub doznaje kontuzji. Zamiast projektować osobne animacje dla każdej z tych sytuacji, wykorzystamy różne elementy [bloki], aby w naturalny sposób połączyć ruchy postaci.

Zatem Rockstar może szykować naprawdę realistyczny świat, nie tylko zresztą pod względem animacji. Niedawne przecieki mówiły również o potężnym postępie technologicznym w fizyce i grafice. Ponoć zobaczymy wodę fizycznie symulowaną w czasie rzeczywistym, lepsze deformacje pojazdów, realistyczne zarządzanie czasem czy interakcje z postaciami niezależnymi oparte na sztucznej inteligencji.