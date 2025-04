Za darmo, ale tylko do dzisiejszego wieczoru. Zgarnijcie na Steam, póki można

Jeśli jeszcze nie odebraliście darmowego AtmaSphere na Steam, lepiej się pospieszcie. Produkcja jest dostępna za darmo tylko do dziś, do godziny 19:00. Po tym czasie gra wróci do normalnej płatnej dystrybucji, więc to ostatnia szansa, żeby dodać ją za darmo do swojej biblioteki na stałe.

AtmaSphere – gra za darmo, ale już niedługo płatna

AtmaSphere to prosta, ale całkiem przyjemna zręcznościówka. Gracze wcielają się w małą kulkę, którą trzeba przeprowadzić przez pełne pułapek i przeszkód poziomy. Całość utrzymana jest w spokojnym klimacie i wymaga sporo precyzji oraz refleksu. To nieduża produkcja, ale może zapewnić kilka godzin przyjemnej rozgrywki.

Aby zgarnąć AtmaSphere za darmo, wystarczy wejść na kartę gry na Steamie i kliknąć przycisk „Dodaj do konta”. Gra zostanie przypisana na stałe, bez żadnych dodatkowych opłat czy warunków. Po zakończeniu promocji będzie trzeba za nią zapłacić, choć cena nie jest wysoka – standardowo kosztuje kilka złotych.

Warto przypomnieć – promocja kończy się dzisiaj o 19:00. Jeśli lubicie niezobowiązujące zręcznościowe wyzwania albo po prostu chcecie uzupełnić bibliotekę o kolejny tytuł bez wydawania pieniędzy, to ostatni moment na działanie.

