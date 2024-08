Wielka nowość w GTA Online niczym “beta test” dla GTA VI? Ciekawe doniesienia

Jeśli kiedykolwiek graliście w GTA Online, zapewne rozważaliście skorzystanie z fanowskiego narzędzia FiveM. Odpowiedzialna za niego grupa Cfx.re wypuściła też wiele innych rozwiązań umożliwiających tak wielki rozkwit gry.

GTA Online z nowością jako podstawą pod GTA VI

Przeglądarka dedykowanych serwerów, możliwość tworzenia własnych światów opartych na role-playu i mnóstwo innych funkcji to tylko część dobrodziejstw, które fani multiplayerowego GTA V zawdzięczają grupie Cfx.re. Ich praca nie uszła uwadze Rockstara na sucho, bo deweloperzy po prostu kupili ich, aby oficjalnie umożliwić wkład w dalszy rozwój gry i całej marki. Od jakiegoś czasu spekuluje się o możliwość udostępnienia tych rozwiązań w wersji konsolowej gry.

I choć doniesienia te są dość interesujące, nadal ciężko w nie uwierzyć. Rockstar mógłby niemal dosłownie “dać drugie życie” grze tuż przed premierą szóstej odsłony, a do tego za sprawą rozwiązań od fanów, opartych przecież na ekosystemie PC. Jest wiele detali sugerujących, że FiveM nie mogłoby trafić do wersji gry na konsole (podejście Sony do używania zewnętrznych assetów do modyfikacji i tak dalej) – nic więc dziwnego, że na Reddicie dominuje sceptycyzm. Mimo wszystko informator związany z cyklem Rockstara twierdzi, że tak właśnie się stanie.

Zdaniem niejakiego Nuro, GTA Online ma dostać przeglądarkę dedykowanych serwerów i podobne rozwiązania FiveM jeszcze w październiku bieżącego roku. Co więcej, miałyby to być niejako “testy beta” stabilności serwerów i całego narzędzia, które potencjalnie miałoby trafić na start do GTA VI.

FiveM w GTA V posłuży jako beta test dla FiveM w GTA VI i ukaże się zarówno na PS5, jak i Xbox Series X|S. – twierdzi Nuro

No cóż – to jedyne informacje, jakimi dysponujemy. Sam radzę podchodzić do nich z wielkim dystansem, lecz nie oznacza to, że nie ma w nich ani grama prawdy. Warto podkreślić, że do tej pory po przejęciu grupy, Rockstar oficjalnie nie za bardzo interesował się tym, aby za ich pomocą w jakikolwiek sposób pomóc swojej hitowej grze.

