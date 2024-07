Były twórca o przeciekach GTA VI “To wina Rockstara, sami to sobie zrobili!”

Pamiętacie wyciek GTA VI z 2022 roku? Była to ogromna katastrofa dla twórców, bo szalenie wyczekiwana produkcja zaczęła masowo pojawiać się w różnej formie na wielu serwerach i forach. Do dziś to jeden z największych wycieków w branży, którego współczuło Rockstarowi praktycznie całe środowisko. Co ciekawe, jeden z byłych deweloperów uważa, że to sami twórcy są sobie winni… Ale zaraz, jak to?