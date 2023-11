GTA VI uratowało mu życie. Gracz rzucił palenie dzięki grze Rockstara

GTA VI uratowało życie gracza? Niespotykane wyznanie

Gry mogą mieć na nas różny wpływ. Wbrew niektórym opiniom, nie zawsze musi być to efekt negatywny. Dzięki interaktywnej rozrywce możemy szlifować umiejętności językowe, poznać nowych ludzi czy dowiedzieć się czegoś ciekawego. Można też zostać zmotywowanym do zmiany trybu życia. I to na lepszy. Choć siedzenie przed telewizorem lub komputerem nie jest lepsze od zdrowych ćwiczeń, to wizja nadchodzącej premiery może nas zmotywować do przedsięwzięcia pewnych zmian.

Tak było w przypadku jednego fana serii GTA, który dzięki grze Rockstara postanowił rzucić palenie. Podzielił się swoją historią na forum Reddit. Wyznał, że od wielu lat palił papierosy, a w ostatnim czasie jego stan zdrowia zaczął się pogarszać. Doskwierał mu kaszel i problemy z płucami. Zdał sobie sprawę, że premierę wyczekiwanego GTA VI może nawet spędzić w szpitalu, a jego zdrowie nie pozwoli mu cieszyć się grą.

W ten sposób poczuł się zmotywowany do rzucenia palenia. W momencie pisania posta był „czysty” już od 10 dni:

Jest to chyba jedna z bardziej uroczych historii ostatnich dni w branży. Trzeba pogratulować graczowi samozaparcia, bo wychodzenie z nałogu należy do trudnych czynności. Na pewno przyda mu się moc wsparcia, którą okazali inni użytkownicy Reddita. Okazuje się, że jest o co walczyć — w końcu nowe GTA zapowiada się jako coś, czego nie mieliśmy jeszcze w grach okazji doświadczyć.

Trzymamy za niego kciuki! A tymczasem sprawdźmy, co wiemy o GTA VI. Do tej pory w sieci pojawiła się cała masa plotek i przecieków na temat gry. Jej trailer zobaczymy już niedługo, a co z premierą? To pozostaje niewiadomą.