Rockstar nie martwi się o GTA VI na Xbox Series S

Ale gracze za to już tak, bo przecież GTA VI może należeć do czołówki gier “dopakowanych” graficznie. Twórcy są zdania, że optymalizacja to nie problem.

Po ostatnich (kolejnych!) zapewnieniach związanych z oknem premiery, wytłumaczeniu, że wersja na PC ewentualnie powstanie i kilku innych ciekawostkach, Take-Two zabrało się za tłumaczenie graczom, że nowe Grand Theft Auto będzie śmigać na “słabszej” konsoli jak ta lala!

GTA VI na Xbox Series S nie martwi prezesa Take-Two

W trakcie ostatniego spotkania finansowego prezes Take-Two Strauss Zelnick zostały zapytany o to, w jaki sposób twórcy podchodzą do optymalizacji GTA VI na wyraźnie słabszej konsoli Xbox Series S. Sprzęt ten jest od dawna krytykowany przez graczy i deweloperów, którzy często oskarżają go o “spowolnienie tej generacji”. Wszystko dlatego, że wedle ścisłych reguł Microsoftu, każda gra wydawana na Xbox Series X musi też działać na Series S. Zelnick jednak się tym nie martwi.

Wspieramy platformy, na których są konsumenci, dopóki tam są, i znajdujemy sposób na wspieranie platform pomimo różnych poziomów technologii. Nasze wytwórnie są w tym naprawdę dobre. Naprawdę się nie martwię. – wyjaśnił prezes Take-Two

To akurat dobre słowa, ale nie sposób nie odnieść wrażenia, że swoją wagę mają tylko z marketingowego punktu widzenia. Prezes korporacji przyznał, że GTA VI może przesunąć kilka technologicznych granic, jednocześnie odpowiednio dobrze działając na Xbox Series S. Szczegółów oczywiście nie ma, co słusznie zmartwiło graczy. Zgaduję, że optymalizacja to jedno, ale sama jakość wizualna może być zupełnie inną sprawą. Nadal jednak jesteśmy dobrej myśli.

Zelnick ponadto podkreślił, że tak naprawdę nie ma sensu w dywagacjach na temat tego, jak potężne są dane konsole, bo on i jego studia nie mają nad nimi kontroli. Kluczowe jest za to upewnienie się, że klienci będą zadowoleni. “Odbiorcy pojawią się, jeśli masz coś świetnego do zaoferowania” – wyjaśnia prezes.

