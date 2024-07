Gaming zmienia się na naszych oczach, a czasy, które pamiętamy sprzed lat, dawno minęły. Choć może wydawać się to zaskakujące, to dziś nie potrzebujemy do grania w najnowsze gry ani mocnej karty graficznej, ani też szybkiego procesora czy pamięci. Ale zaraz, jak to w ogóle możliwe? Z pomocą przychodzi streaming, czyli sposób na granie rodem z XXI wieku. Wystarczy szybkie łącze, a rozgrywka zajmie nas na długie godziny. Od czego zacząć?

Gry wideo ciągle się zmieniają, a sprzęt nie tanieje

Gry wideo ewoluują w bardzo szybkim tempie. Twórcy prześcigają się w tworzeniu coraz to bardziej zaawansowanych produkcji. Dostarczają nam ciekawsze historie, bardziej złożone światy i tworzą grafikę, która niekiedy może być mylona z rzeczywistością. Postęp był w gamingu obecny od zawsze, mowa w końcu o dziedzinie, która bardzo mocno opiera się na technologii i jej najnowszych dokonaniach. To z kolei powodowało, że jako gracze musieliśmy regularnie dbać o wymianę sprzętu. Wszystko po to, aby móc uruchamiać najnowsze tytuły bez obaw o niską liczbę klatek na sekundę. Wszyscy lubimy przecież wysoką rozdzielczość i płynną rozgrywkę, prawda?

Nowy komputer to spory wydatek, to samo dotyczy konsoli. Musimy pamiętać o dobrej karcie graficznej, która stanowi największy z kosztów. Nie obędzie się bez szybkiego procesora czy właściwie dobranej pamięci operacyjnej. Gry zapiszemy na dysku SSD, a wszystko to musi zostać podpięte do odpowiedniej płyty głównej, zamknięte w obudowie i… Jest tego sporo, a składanie komputera do gier nie należy do zadań prostych, podczas gdy gotowe zestawy mogą nie spełniać naszych oczekiwań. Dziś tych kosztów możemy jednak uniknąć, przynajmniej częściowo.

Granie w gry przez sieć? Nie potrzebujesz mocnego kompa!

Streaming, czyli sposób na granie

Sposobem na uniknięcie kupowania drogiego peceta jest streaming. To nowoczesny sposób na granie w gry wideo bez pobierania i uruchamiania ich natywnie na naszym komputerze. Co to dokładnie oznacza? W dużym skrócie tradycyjne uruchamianie gier wiąże się z ich instalacją na dysku, za co odpowiadają podzespoły komputera. To od nich zależy, czy gra będzie działać płynnie, czy nie. Nasz komputer i jego moc odpowiada za komfort rozgrywki. Streaming pozwala nam pominąć te dwa czynniki, bo ani nie musimy nic instalować czy pobierać, ani też nie wykorzystujemy mocy naszego komputera.

Wszystko odbywa się w chmurze, czyli poza naszym komputerem. Gra jest uruchamiana na specjalnie przygotowanej maszynie w serwerowni, a obraz rozgrywki jest transmitowany przez sieć na nasz ekran, np. na monitor, ale może być też telewizor lub tablet. Nie instalujemy gry, a sterujemy i widzimy ją tak, jakby to nasz komputer odpowiadał za rozgrywkę. Co więcej, grać możemy zarówno z poziomu aplikacji, jak też przez przeglądarkę. To sprawia, że do grania w najnowsze tytuły nadaje się nawet roboczy laptop czy leciwy pecet ze słabymi parametrami. Co jest wymagane?

Urządzenie z ekranem i dostępem do internetu (np. laptop)

Szybkie łącze internetowe (np. światłowód)

Stabilna sieć z szybkim i bezproblemowym przesyłem danych

Biblioteka gier (Steam, Xbox Game Pass, Epic Games itp.)

Tak naprawdę kluczowe jest szybkie połączenie internetowe. Streaming wymaga odpowiedniego internetu, ale na to również jest sposób.

Mistrzowski światłowód dla graczy

Bezapelacyjnie najlepszym towarzyszem gracza korzystającego ze streamingu jest światłowód. To najszybszy internet, który możemy podpiąć do kilku urządzeń jednocześnie i cieszyć się niespotykaną do tej pory prędkością. Według rankingu speedtest.pl bezkonkurencyjną ofertę ma obecnie Orange. To właśnie ten dostawca gwarantuje nam najlepsze warunki i prędkość, o jakiej do tej pory marzyło wielu graczy. Co ważne, idealnie współgra to ze streamingiem gier. Ale o tym zaraz, bo warto przyjrzeć się, co konkretnie oferuje Orange.

Najszybszy światłowód jest w Orange – ranking speedtest.pl na 2024 rok.

A oferta jest konkretna, bo skierowana dla nas, gamerów. Mistrzowski światłowód dla graczy to rozwiązanie, które sprawia, że streaming jest lepszy, niż kiedykolwiek wcześniej. W zasadzie z miejsca radzi sobie z największym wyzwaniem, jakim jest zapewnienie nam nie tylko szybkiego, ale i stabilnego łącza internetowego. To właśnie od tego zależy nasz komfort podczas rozgrywki. Flagowym produktem Orange jest w tym wypadku internet Pro 2.0 o prędkości do 2GB/s nawet na kilka urządzeń jednocześnie.

Internet od Orange, czyli światłowód dla graczy.

Światłowód Pro 2.0 to rozwiązanie stworzone z myślą o graczach, dla których streaming gier to sposób na codzienną rozgrywkę. Wystarczy nam jeden abonament, aby móc zrezygnować z kupowania kart graficznych i innych podzespołów. To jednak nie wszystko.

Dzięki współpracy Orange i Boosteroid otrzymujemy zniżkę na platformę cloud gamingową, a szybki internet sprawi, że każdy tytuł odpalimy nawet w 120 klatkach na sekundę. I co najważniejsze, będzie to działać stabilnie i bez irytujących cięć. W pakiecie otrzymujemy również dostęp do 5G. Nie potrzebujemy żadnych dodatkowych czy specjalnych urządzeń, nie musimy dostosowywać swojego sprzętu. Internet dla najbardziej wymagających po zamówieniu zostaniem nam zamontowany, a my będziemy cieszyć się graniem w streamingu.

Sprawdź, o co chodzi ze światłowodem Pro 2.0!

Orange ma w swojej ofercie również dostęp do światłowodu o prędkości do 8GB/s. To jeszcze szybszy internet, który bez trudu obsłuży wiele urządzeń jednocześnie — i to korzystających z sieci na maksa. Póki co, to rozwiązanie dostępne jest dla mieszkańców Krakowa i Warszawy. Jeśli więc macie to szczęście mieszkać w jednym z tych dwóch miast, to rzućcie okiem na tę ofertę!

Orange i Boosteroid, czyli streaming z górnej półki

Wspomniałem, że oferta Orange idealnie pasuje do streamingu — i nie przesadziłem, bo już teraz jako gracze możecie skorzystać na współpracy firmy z Boosteroid. Usługa ta to nic innego, jak streaming gier. Dzięki założeniu konta możemy uzyskać dostęp do całej masy świetnych produkcji w streamingu, czyli uruchamianych na mocnych maszynach. Mając szybki światłowód, pozostaje tylko wybrać ofertę streamingu, a w tym wypadku nie musimy dalej szukać.

Boosteroid Cloud Gaming

Korzystając z oferty Orange, otrzymamy zniżkę w wysokości –50% na abonament Boosteroid Standard na 6 miesięcy. To pozwoli nam nie tylko cieszyć się dostępem do bogatej biblioteki gier w chmurze, ale także czerpać radość z komfortowej rozgrywki. Partnerstwo Boosteroid i Orange jest niezwykle korzystne dla graczy, bo w pakiecie światłowodu Pro 2.0 otrzymujemy przede wszystkim prędkość do 2 GB/s – to najszybszy dostępny FTTH (Światłowód do domu) na rynku według speedtest.pl.

Ważne: Zobacz, jak działa cloud gaming z Orange

Już teraz możecie skorzystać ze zniżki, nawet bez podpisywania umowy. Na powyższej stronie wystarczy bowiem zostawić swoje dane kontaktowe, a dzięki temu otrzymacie zniżkę -50% na abonament Boosteroid Standard na 1 miesiąc. Idealnie, aby przetestować usługę.

Co daje korzystanie z Boosteroid?

Skoro o konkretnej usłudze do streamingu gier mowa, to warto rzucić okiem na omawianą ofertę. Ta robi wrażenie, bo daje nam dostęp do streamowania gier w wysokiej jakości i rozdzielczości. O jakich parametrach mowa? Obecnie znajdziemy dwa plany:

Standard:

Rozdzielczość do 1080p

Liczba klatek: do 60 FPS

Ultra:

Wsparcie m.in. dla ray-tracingu

FSR

Rozdzielczość do 4K

Nawet 120 FPS

Drugi plan, czyli Ultra uruchamia nasze gry na komputerze z procesorem AMD EPYC Zen 4, karcie graficznej Radeon RX 7900 XT 20GB GDDR6 i pamięci RAM DDR5 28GB. To potężna maszyna, która pozwoli wrzucić wyższy bieg podczas rozgrywki i zobaczyć na własne oczy, jak pięknie potrafią wyglądać gry wideo w XXI wieku. A o jakich produkcjach możemy mówić? Biblioteka jest duża i cały czas rośnie. Na liście znajdziemy zarówno popularne tytuły, nowości i np. porty gier z PlayStation. Oto przykładowe gry w Boosteroid, które sami szczerze polecamy!

Wiedźmin 3: Dziki Gon

Cyberpunk 2077

Dota 2

Counter-Strike 2

Ghost of Tsushima

Horizon Forbidden West

Ready or Not

DayZ

Lords of the Fallen

Hellblade 2

Starfield

Dying Light 2

Aby uzyskać dostęp do gier w bibliotece Boosteroid, musimy mieć je w naszej kolekcji na platformach cyfrowych. Dla przykładu, jeżeli chcemy przy pomocy Boosteroid zagrać w Cyberpunk 2077, musimy tę grę najpierw kupić np. na Steam. Następnie w Boosteroid podpinamy swoje konto Steam i możemy cieszyć się graniem w chmurze.

Biblioteka gier jest spora i nieustannie rośnie.

Jak widać, w bibliotece Boosteroid znajdziemy wiele ciekawych, ale przede wszystkim różnorodnych gier. Nie zabrakło topowych hitów AAA, popularnych gier sieciowych czy mniejszych tytułów z rozgrywką dla jednego gracza. Co najważniejsze, każdą z tych gier będziecie mogli uruchomić w rozdzielczości do 4K i na wysokich ustawieniach graficznych i to nie posiadając komputera z najwyżej półki. Warto pamiętać, że wspomniane gry musimy posiadać, czyli mieć je przypisane do konta Steam, Epic itp. Dokonujemy ich zakupu, a następnie uruchamiamy poprzez serwis streamingowy, “wypożyczając” moc obliczeniową komputera. Gry zostają z nami na zawsze na danej platformie (np. na Steamie) i możemy je uruchamiać również na innych urządzeniach.



