Rockstar rozsyła e-maile o GTA VI? „Odsłanianie kolejnego rozdziału”

Na twitterowym profilu niejakiego Nima, testera Q&A z Capcomu, pojawił się bardzo ciekawy wpis, który rozgrzał całą społeczność GTA VI na Reddicie. Deweloper pokazuje w nim rzekomy e-mail od Rockstara, w którym firma zapowiada „odsłanianie kolejnego rozdziału”. Oczywiście jednoznacznie kojarzy się to z pokazem nowej części GTA, który może nastąpić dosłownie na dniach.

Problem w tym, że jak ze wszystkimi tego typu pogłoskami, lepiej za bardzo im nie wierzyć, przynajmniej póki nie pojawią się oficjalne informacje. Szansa na to, że deweloper zmyślił e-mail, jest dość mała, bo jednak pracuje w branży. Z drugiej strony, jaki interes Rockstar miałby w tym, aby informować innych twórców o pokazie Grand Theft Auto VI?

Capcom, co ciekawe, lata temu współpracować z twórcami GTA, wydając niektóre części tej serii w Japonii. Teraz jednak robi to sam Rockstar, więc nie ma sensu spodziewać się, że Japończycy faktycznie coś kombinują. Gracze na Reddicie śmieją się, że to sposób wyrażenia przez twórców „uważajcie, bo nasza gra wyjdzie w X roku, także lepiej przesuńcie wszystkie swoje premiery”. To rzecz jasna żart. Bardziej możliwe jest wysyłanie standardowych list dystrybucyjnych z e-mailami od innych firm, których branża używa do tego rodzaju komunikacji.

Problem w tym, że e-maila dostał niżej postawiony rangą twórca, a adres, z którego został wysłany, nie służy zazwyczaj Rockstarowi do komunikacji z zewnętrznymi deweloperami. Niemniej sytuacja jest ciekawa i tylko potwierdza, że w pierwszych dniach grudnia zdarzą się rzeczy, na które fani czekają od bardzo wielu lat.