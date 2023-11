Zbadali przeciek GTA VI. Ogłaszają potencjalną rewolucję w gamingu

Ubiegłoroczny wyciek materiałów to także część kodu źródłowego GTA VI. Użytkownik Reddita jako kolejny postanowił poszperać w plikach i odnalazł menu debugowania. Zawarte w nim rzeczy wskazują na dość ambitne i wielkie plany związane z grą. Warto jednak pamiętać, że niekoniecznie oznacza to, iż wszystko znajdzie się w niej na premierę. Istnieje spora szansa, że deweloperzy zrezygnują przynajmniej z części pomysłów.

GTA VI i odkrycia w menu debugowania

Całą rozpiskę odkryć i wszystkie najciekawsze fragmenty z plików gry znajdziecie w tym miejscu, a tutaj skupią się na absolutnie najbardziej istotnych szczegółach. Na pewno za taki można uznać wykorzystanie proceduralnych animacji w celu stworzenia bardziej „żywego” i względnie realistycznego wirtualnego świata. Oznacza to, że NPC będą w czasie rzeczywistym reagować na wszystko, co dzieje się w świecie gry, w tym m.in. na warunki pogodowe i poczynania gracza oraz zachowanie innych NPC. Rockstar podobno planuje wyposażyć postacie niezależne w zaawansowany system mimiki i ekspresji, dzięki czemu te będą mogły pokazywać emocje.

O tym, że może być mowa o rewolucji, wiemy od jakiegoś czasu. Menu debugowania pokazuje jednak zaawansowane AI dla postaci niezależnych, w tym zwierząt. Oznaczać to może, że twórcy szykują głębsze i bardziej realistyczne zachowania zwierząt i interakcje gracza z nimi. Ludzkie NPC również mają oferować pełną gamę aktywności związanych z zaawansowanym systemem AI. Ponoć mają pamiętać działania gracza w otwartym świecie, co przełoży się na ich podejście do niego. Podobny, acz niezwykle prosty system wykorzystano w Red Dead Redemption 2. Dlatego absolutnie nie powinno dziwić, że R* chce wejść na wyższy poziom.

Najwyższy możliwy poziom?

Jednym z patentów, który może nie trafić do gry (bo po prostu brzmi nieco abstrakcyjnie) jest możliwość „wąchania” innych NPC-ów i gracze przez sztuczną inteligencję. Nie wiemy, jak miałoby się to przełożyć na gameplay, ale jest interesujące. Gracze sami „wywąchali” jednak zmiany kształtu świata gry w ramach wykonywanych aktywności i system frakcji podobny do tego z San Andreas. Wojny gangów, różne zachowania w trakcie potyczek i tak dalej – te rzeczy mogą stanowić jedną z najważniejszych mechanik rozgrywki.

Z mniej ambitnych, ale niemniej ciekawych rzeczy należy wymienić m.in. system skradania się, zaawansowaną policję, potencjalne związki i podobne relacje, a także powrót specjalnych umiejętności dla postaci rodem z GTA V.