Taktyczny FPS dla fanów SWAT sporo taniej. Najdroższe wydanie taniej niż standardowa edycja na Steam

Pamiętacie serię SWAT? Może dziś nie jest już aż tak popularna jak niegdyś, ale Ready or Not skutecznie ukontentowało fanów taktycznych FPS-ów. I teraz tytuł ten w wersji na Steam kupicie taniej!

Jeśli jesteś fanem taktycznych strzelanek w stylu starego, dobrego SWAT, to Ready or Not może cię zainteresować – i to bez nadwyrężania portfela. Na Instant Gaming gra jest obecnie dostępna za 81,24 zł, podczas gdy na Steamie trzeba za nią zapłacić aż 169,99 zł. Różnica jest konkretna, a wersja dostępna na IG to pełnoprawna edycja Steamowa (otrzymacie ją w formie kodu na tę platformę). Warto dodać, że w ofercie są też dwie specjalne edycje: Home Invasion Bundle oraz LSPD Edition.

Ready or Not w wersji na Steam o wiele taniej:

Home Invasion Bundle zawiera grę wraz z dodatkowymi materiałami cyfrowymi – w tym ekskluzywną misją oraz dodatkowy soundtrack. Z kolei najdroższe wydanie LSPD dorzuca do tego jeszcze więcej dodatków, w tym dostęp do świetnego dodatku Dark Waters. Wszystkie edycje są dostępne w niższych cenach niż standardowa wersja na Steamie, więc skala promocji chyba jest dość zrozumiała.

Sam Ready or Not to taktyczny FPS, który stawia na realizm, cierpliwość i precyzję. Wcielasz się w członka elitarnego oddziału SWAT, rozwiązującego niebezpieczne sytuacje w ciasnych pomieszczeniach, z dużą dozą stresu i jeszcze większą dawką kul. Nie ma tu miejsca na bieganie i strzelanie na ślepo – każdy krok, każde otwarcie drzwi, każdy strzał musi być przemyślany. Gra oferuje kampanię, misje kooperacyjne i sporo narzędzi do planowania i egzekwowania akcji. Póki nie zagrałem, nie wierzyłem, że jakikolwiek tytuł może obudzić we mnie tę dawną miłość do serii SWAT. A jednak RoN się udało!

To pozycja dla graczy, którzy tęsknią za czasami, gdy strzelanki wymagały czegoś więcej niż refleksu – na przykład komunikacji i strategii. A że można ją teraz zgarnąć taniej, to… warto rozważyć, szczególnie jeśli byliście nią zainteresowani dłuższy czas.

